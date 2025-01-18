春節來桃園神社 8天活動就像在日本過年

桃園神社的日式燈籠，和風時光，充滿日本年節風情。（桃園神社提供）

2025/01/18 14:47

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園忠烈祠暨神社文化園區，將於農曆春節假期推出「桃園神社的春慶八日和祭」活動，農曆春節從25日至2月2日的9天連假，除29日（除夕）休園，其他8天都有活動，包含弓道、劍道、三味線等精彩演出，還有日式祈福體驗，浪漫的紅白燈籠點亮神社參道，搭配日式花手水，彷彿置身於日本，感受異國濃濃年節氛圍。

祈福儀式包含大年初一與初二舉行系列日本傳統祈福與淨化儀式，由沖田神主代理木下宮司主持，初一還進行古納札儀式，藉此結束去年的厄運，清除過去的不順與煩憂，迎接新的運勢；大年初四安排日本人形神事文化體驗，祛除身心不適，幫助淨化過去的負面能量，迎接全新開始，帶來祝福與健康。

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武術表演方面，大年初一（30日）由台北武道會展示柳心照智流劍術；大年初四（2月2日），由香取神道流水月館道場與日本拔刀道連盟台灣支部北投道館聯手演武，帶來經典的香取神道流劍道與真劍對決的拔刀道，當天，台灣戰國武將隊也將上演精采刀劍演武，重現戰國時代的激烈對決。

另大年初三有桃園神社新年奉納射會，邀請全台弓道好手展現弓道技藝，當日下午還有「弦響弓道體驗」活動，邀請民眾體驗射箭，另設「弓道・なるほど」展覽將持續至2月2日，讓民眾在趣味中探索弓道的奧妙與歷史，期間限量發行弓道新春明信片。

大年初三邀請津輕三味線演奏家倪瑞興現身神社演出，展現傳統韻味與節慶氛圍的完美融合，讓大家彷彿置身於日本新年慶典；大年初四發放福錢活動，結合台灣迎財神的傳統習俗，免費發放限量200份福錢，祝大家財運亨通、福氣滿滿。

大年初一推出蛇年限定福袋，為新年帶來財運與好運，初一至初五提供農曆年限定御朱印3款，作為參拜祈願的紀念，保留新春的美好回憶，大年初四更有限量福錢免費發放。

桃園神社的紅白燈籠新春市集，充滿日本年節風情。（桃園神社提供）

桃園神社新春期間提供日式花手水祈願，充滿日本年節風情。（桃園神社提供）

桃園神社新春奉納射會，將於大年初三登場，充滿日本年節風情。（桃園神社提供）

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