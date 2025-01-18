板殯說明會議員黃淑君衝上台搶麥克風 揮掉民政局長林耀長眼鏡

新北市議員黃淑君跑上講台，試圖拿走民政局長林耀長手中麥克風，過程不慎將林耀長眼鏡揮掉。（記者黃子暘攝）

2025/01/18 14:27

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）究竟要遷建他處或原址改建優化，2派意見僵持，新北市府今（18）日舉行第二場說明會，市議員黃淑君跑上講台，試圖拿走民政局長林耀長手中麥克風，過程不慎將林耀長眼鏡揮掉，市府人員與黃淑君發生推擠，場面一度火爆。

對此，林耀長表示，無論對板殯立場為何，皆應應秉於事實基礎，理性討論、相互尊重，由衷希望黃淑君作為民代能以身作則。

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黃淑君席間在台下發言指出，市府官員站在講台上，卻要民眾、民代都站在台下，她不相信市府有傾聽民意的誠意。

民政局指出，對黃淑君舉動表示遺憾，也無法理解這種行為，這是對現場參與民眾的不尊重，只會讓討論失去焦點，說明會目的應秉於理性討論、相互尊重，但黃淑君卻逕行衝上舞台搶奪麥克風，攻擊主持人民政局長。

民政局指出，說明會前已向與會者明確表示，無論立場為何，都會讓大家充分發言，發言者以5分鐘為原則，並於台下發言區表達意見，以確保大家意見都能被充分聽見，然而黃淑君在主持人已表示會讓她發言的情況下，「仍執意衝上舞台搶奪麥克風，並攻擊主持人、多次推擠工作同仁」。

民政局說，推擠過程中，林耀長眼鏡被揮落，同仁更為確保黃淑君安全，被推擠至舞台邊緣，差點造成危險，希望議題可以被理性討論、大家相互尊重。

黃淑君則表示，說明會「局長在上面自己講自己聽」市民在下面喊，請問市府長官有聽到嗎？她上台跟林耀長說因為沒人在聽、不要講了，「突然林耀長局長推我，然後現在說我推他！？」、「現場幾百名板橋市民都是我的眼睛」，她要求林耀長說明，「你為什麼先推我？打人喊救人，我沒在怕，為了捍衛板橋市民的權益，我，黃淑君沒在怕」。

黃淑君跑上講台試圖拿走民政局長林耀長手中麥克風。（記者黃子暘攝）

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