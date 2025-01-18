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    高麗菜價「對半砍」、蘿蔔長年菜也便宜 豌豆南瓜秋葵較貴

    基隆果菜市場今年過年蔬菜價格平穩，高麗菜、長年菜和蘿蔔都便宜好吃。（記者盧賢秀攝）

    基隆果菜市場今年過年蔬菜價格平穩，高麗菜、長年菜和蘿蔔都便宜好吃。（記者盧賢秀攝）

    2025/01/18 14:04

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕前一陣子受颱風豪雨影響菜價高漲，最近產地氣候好，菜價趨於平穩，攤商說高麗菜「對半砍」，蘿蔔和長年菜等也都好吃價格便宜，唯豌豆、南瓜和秋葵比較貴。

    攤商說，去年接連颱風和豪雨，高麗菜等蔬菜受損都比較貴，近來產地的氣候好，高麗菜正值產季，價格都降下來了，基隆果菜市場業者說，先前30公斤一籃賣1000多元，現在一籃降到400至500元，等於「對半砍」。

    另外過年用的長年菜、蘿蔔等也都比去年便宜，基隆市蔬菜公會前理事長楊中歷說，蘿蔔去年1斤才20多元，今年1斤才10多塊；長年菜今年1斤20元，去年要30元1斤，節瓜2個月前1斤100多元，現在1斤才50元，蔬菜價格平穩。

    不過最近天氣冷，秋葵被凍傷產量少，品質好的1斤得要價180元。另外，蕃茄和豌豆等也比較貴一點。

    除了蔬菜外，豬肉也略有上漲，攤商說，1隻腳肉漲1千多元，今年豬肉1斤大概會漲到100多元。雞肉目前尚未漲，但下週可能會有波動，攤商說，接近過年1斤可能漲10元左右。

    基隆果菜市場今年過年蔬菜價格平穩，高麗菜、長年菜和蘿蔔都便宜好吃。（記者盧賢秀攝）

    基隆果菜市場今年過年蔬菜價格平穩，高麗菜、長年菜和蘿蔔都便宜好吃。（記者盧賢秀攝）

    基隆果菜市場今年過年蔬菜價格平穩，高麗菜、長年菜和蘿蔔都便宜好吃。（記者盧賢秀攝）

    基隆果菜市場今年過年蔬菜價格平穩，高麗菜、長年菜和蘿蔔都便宜好吃。（記者盧賢秀攝）

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