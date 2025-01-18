南投市今辦拔蘿蔔 230組家庭參加推動食農教育

南投市公所18日舉辦拔蘿蔔活動 共有230組親子參加，推廣食農教育。（南投市公所提供）

2025/01/18 13:59

〔記者張協昇／南投報導〕南投市營南一帶農田，是種植水稻重要產區，今年入冬收稻後進入休耕，市公所與農民合作種植蘿蔔，最近一根根又白又大的蘿蔔已收成，18日舉辦親子拔蘿蔔及做菜圃體驗活動，共有230組家庭報名參加，現場充滿歡笑聲，市長張嘉哲表示，希望藉此推動食農教育，讓孩子們在自然中探索、在勞動中學習，讓更多家庭感受自然與農村特色。

南投市營南社區一帶農田，過去農友在休耕期會種花養地，常見有油菜花田。今年市公所與農民協調改種蘿蔔，除了供民眾自行採摘，今天也舉辦拔蘿蔔活動，推廣食農教育。上午9點半一到，許多家庭全家老小出動來到田間，孩子們在爸爸媽媽指導下及協助下邊玩邊學，開心地拔起一根根碩大的蘿蔔。

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現場還安排孩子們動手、動腳踩蘿蔔、做菜圃，讓孩子們玩得不亦樂乎，讓田間傳來陣陣笑聲，民眾表示「能夠教育小孩體驗農夫辛勞，實際體驗了解食物得來不易，還能將蘿蔔帶回家，這種活動實在是太棒了！」

南投市長張嘉哲表示，農田是生活根本，更是孕育豐收與希望的地方，舉辦此活動，目的就是希望讓民眾體驗拔蘿蔔的樂趣，感受農村生活，讓孩子們更懂得珍惜食物的來之不易，並創造更多親子間互動的機會，讓每個家庭都能在這片田間留下美好的回憶。

南投市公所18日舉辦拔蘿蔔活動，許多父母帶著小孩參加，體驗拔蘿蔔的樂趣。（南投市公所提供）

南投市舉辦拔蘿蔔活動，小朋友現場體驗踩蘿蔔、做菜圃。（南投市公所提供）

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