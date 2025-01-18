迎春節 新北板橋花市1/18-27延長營業時間

新北市農業局長諶錫輝指出，板橋藝文休閒花市從18日開始延長營業時間至27日，歡迎民眾提早採購花卉。（新北市農業局提供）

2025/01/18 13:43

〔記者黃子暘／新北報導〕農曆春節，購買花卉的需求增加，新北市農業局長諶錫輝指出，板橋藝文休閒花市從18日開始延長營業時間至27日，歡迎民眾提早採購花卉；18日至24日，營業時間為上午9點至晚上8點（20日公休），除夕前三天（25日至27日）營業時間延長至晚上10點，除夕（28）當日上午9點起至晚上6點也有服務，初一至初五（1月29日至2月2日）為業者自由營業。

板橋花市自治會理事長黃賴美珠表示，花市內約有94個攤位，提供包括切花、盆花、永生花，及適合送禮的盆景及植栽材料，年節推薦選購花期較長的蘭花、長壽花、長春藤、風信子，還有春節應景的百合、銀柳、劍蘭等，配上好彩頭（紅色蘿蔔）或元寶、爆竹等配件組合盆栽，可完成「春節盆栽組合」，平時只要補充少量的水，就可以欣賞到元宵節後。

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諶錫輝指出，板橋花市位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁），應景花卉在家中點綴，可增添年節氣氛，板橋花市提供優質多元花卉，歡迎民眾利用春節假期前往參觀選購，支持新北花卉。

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