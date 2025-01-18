桃園老人超過37萬 市府擬採BOO打造長照園區

桃園人口老化情況嚴重，市府擬以BOO方式打造長照園區。（台灣促參顧問公司提供）

2025/01/18 13:41

〔記者謝武雄／桃園報導〕截至去年底，桃園市65歲以上老年人口達37萬1475人，佔全市總人口比例15.88％，人口老化加上少子化衝擊，為此桃園市政府擬以BOO（興建-營運-擁有）促參方式鼓勵民間參與長照園區設置，並於下週二於衛生局會議室舉行說明會，說明促參重大公共建設各種政策優惠，藉此吸引更多民間參與。

衛生局表示，說明會於21日下午2點，在衛生局4樓會議室舉行，會中將就促參重大公共建設優惠，包含地價稅、房屋稅及契稅減免、股東投資抵減營利事業所得稅、營利事業所得稅免徵、供經營重大公共建設使用之營運機器、設備等之關稅減免或分期等優惠，希望吸引更多民間參與。

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衛生局表示，為因應老年人口快速增長，衛生局將提升高齡者長照福利與量能，並透過民間參與公共建設方式，期望透過民間廠商打造除住宿式機構外，亦可結合長照相關附屬設施打造長照園區，並提供失能失智照護服務，達到「完備長期照護服務，落實在地老化」政策。

市府衛生局擬徵求民間自行規劃申請參與公共建設，以BOO模式布建住宿式長照機構，為使投資者瞭解政策需求，才舉辦政策需求說明會，說明促參內容、計畫背景、政策需求與招商條件等事宜，透過彼此交流，參酌民間投資者建議事項，訂定公告及招商文件內容。

事實上，桃園市人口增加快速，甫升格時才19萬人，如今已經到達37萬人，幾乎是倍數成長，有鑑於此，衛生局積極布建住宿式長照機構，並結合相關附屬設施打造長照園區，結合長照、醫療、壽險、不動產等各行業專業，透過促參優惠，打造桃園市第一座促參BOO長照園區。

桃園人口老化情況嚴重，市府擬以BOO方式打造長照園區。（台灣促參顧問公司提供）

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