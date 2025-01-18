湖西鄉公所舉辦「蛇麼春聯有藝思」 鄉長陳振中揮毫秀創意

湖西鄉公所春節揮毫活動，與親子同樂。（記者劉禹慶攝）

2025/01/18 13:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西鄉公所今（18）日在湖西鄉公所二樓大禮堂，舉辦「蛇麼春聯有藝思」活動。此次活動的主題以春聯書法藝術為核心，結合蛇年吉祥寓意，吸引親子與民眾踴躍參加，發揮創意書畫春聯，為即將來臨的春節增添祝福與歡樂，鄉長陳振中現場揮毫展現創意。

活動內容豐富多元，活動開始由著名書法家陳生步校長春聯教學示範，歐育庭老師擔任助教，一對一指導參與民眾書寫春聯，讓每位參加者都能創作出獨具匠心的作品。

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活動中特別邀請到澎湖青年學子王之舒、許苡禎現場音樂演奏，為書寫環境增添一份優雅氛圍。此外，還有由陳生步與圖書館志工共同設計的2款紅包袋DIY，讓參與者寫上吉祥話剪貼成獨一無二的紅包袋。

陳振中表示，「感謝大家熱情參與，這樣的活動不僅傳承了春聯的文化價值，也讓親子在創作過程中增進情感交流。春聯象徵著新春的祝福與希望，祝福大家蛇年行大運，福氣滿滿！事事順心！未來公所團隊也會繼續推出更多這樣有意義的活動，促進地方的凝聚力和文化交流」。陳振中現場也即興揮豪「畫蛇添福」，與民眾共同書寫幸福。

活動尾聲，公所精心準備了「抽紅包」活動，「溜一下」就可獲得過年必吃的古早美味零嘴，為活動掀起最高潮，民眾紛紛表示，活動讓人感受到濃厚的春節氛圍，也期待蛇年帶來更多的福氣與快樂。

湖西鄉長陳振中賢伉儷，現場揮毫創作。（湖西鄉公所提供）

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