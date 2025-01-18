學測數學A 全中教：滿分關鍵是第6題

大學學測首節考數學A，全中教試題評論教師團隊認為，今年基本題不夠多，預估均標去年相仿，但頂標稍降，預估由12降為11級分。 （全中教提供）

2025/01/18 13:31

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測首節考數學A，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）試題評論教師團隊認為，今年基本題不夠多，預估均標去年相仿，但頂標稍降，預估由12降為11級分，其中第6題難度艱澀，連高分群學生都不易作答，應會成為滿分關鍵。

試題評論教師團隊召集人、台北市大直高中老師劉繕榜表示，今年數A較去年難易度差異不大，選填題反而稍容易，試題難易度在各題組由易漸難排列成慣例是好現象，但基本題不夠多，預估均標去年相仿，但頂標稍降，預估由12降為11級分。

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劉繕榜也表示，多選題考的概念與過去相似，但多為進階題，建議先寫較易的單選題，再做選填題，最後再寫多選題，避免自亂陣腳。

此外，全中教評論老師們認為，選填題前3題為課本基本題，多練習課本習題可以拿到基本分，其中，第12題為二維數據分析，但需要做單位換算，是為難題之一。

至於單選題，劉繕榜表示，第3題題目敘述對部分學生來說在理解上可能會產生不同的解讀方式，選到錯誤答案；另第4題格子點問題需要仔細做計算，容易計算錯誤。

試題評論教師團隊包括台北市立大同高中老師錢智勇、建中老師黃智昇、台北市松山高中老師陳家豪、台北市中正高中老師高天德。

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