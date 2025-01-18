學測數學A 學習王科技：近4年最難、估4標下降

大學學測首節考數學A，「學習王科技．勝選者學習顧問」莊小寬（右）和林名揚（左）認為，今年考題應屬史上最難，比111年還難。（記者林曉雲攝）

2025/01/18 13:59

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測首節考數學A，「學習王科技．勝選者學習顧問」評論老師林名揚分析，今（114）年數A考題難度大幅提升，相對於108課綱首年111年數A被認為最難，今年除了混合題之外，幾乎全卷都比111年難，應屬近4年最難，考生一定要會作圖才能答題。

「學習王．勝選學習顧問」莊小寬也表示，對程度好的考生也有相當挑戰，對其他考生的挑戰更大，是蠻大的難題，預估今年5標為：頂標11級分（去年12級分）、前標8級分（去年10級分）、均標6級分（去年7級分）、後標4級分（去年5級分）、底標3級分（去年3級分）。

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林名揚表示，今年考題的「安定感」不如112年和113年，今年要求考生具備綜合能力，計算量在混合題還可以，不如去年刁，屬直球對決，但多選題和單選題是每題、每個選項都要全面理解，計算上也要小心，選填題亦具難度，影響考生答題心情和策略，多數考生應無法充分寫完。

林名揚也表示，今年題目困難不在題目很長，而是「數學對數學」，例如單選第6題，題幹有3個未知向量，但只給2個關係，考生要能看出「隱藏的關係」去計算體積，屬比較難的數學題；填充第15題是符合108課綱的素養題，假日市集攤位推出「定價480元的可愛玩偶最低只要240元，但要連續丟出3個正面。」考機率，考生常去夜市套圈圈，看到此生活題目應不會害怕，是把數學用在生活中的考題。

此外，莊小寬表示，過往第一題多出超級簡單題目，但今年第一題難度就有提升，觀念性強一些，全卷如果從簡單考到困難會有安定性，今年考題難度卻很隨機，單選第6題最難，第4題要條列找規律，多選第7題有寫過和沒寫過差很多，多選第8題則是綜合性跨章節考題。

林名揚舉例表示，多選第12題需要作數據分析、單位轉換和標準差，貼近時事題，考生作圖能力也要非常好，今年考卷回到基本功，較難猜出答案，15級分考生較不受影響，但對中上程度，甚至可以考到頂標的考生恐有失落感。

莊小寬提醒考生要加強基本功，多寫不同學校的段考題，尤其是圖文轉譯和跨章節題目，考生可多利用。林名揚則指出，今年考題雖緊扣課綱，但挑出的考題和學生感受會有落差，最好的考題是大考中心考題，代表出題教授的思維，提醒考生可提早準備「加強核心」，高二下就開始多復習和多畫圖，要學的很透徹，才易在大考中勝出。

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