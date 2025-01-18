黃仁勳逢甲「口袋名單」曝光！沒吃到9大名攤 盧秀燕：會再來

黃仁勳逛逢甲夜市吋步難行，最後只能提前乘車離開，一口小吃也沒吃到。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/18 13:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕輝達執行長黃仁勳前晚到逢甲夜市逛街，卻因為現場人潮擠爆將他團團包圍，寸步難行，現場逗留50分鐘後，一口小吃也沒吃到，就敗興提前乘車離開；網傳矽品員工擬好的「口袋名單」逢甲9大名攤也被熱烈討論。台中市長盧秀燕則說，非常謝謝黃仁勳來加持，讓台中被看見、逢甲夜市生意更好，黃仁勳「有表示會再來」，以後再次歡迎他再來。

根據網路流傳的「口袋名單」，矽品原擬好在台中市福星路口的日船章魚小丸子讓黃仁勳下車，先經過現切水果攤，再到阿華黑輪總店、牛B葫蘆王、文南九龍城陳記香港茶、惡魔雞排、激旨燒鳥、逢甲溫家地瓜球等店，最後吃官芝霖大腸包小腸後，在逢甲大學上車離去。

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但是黃仁勳前晚在福星路、日船章魚小丸子附近，一下就被群眾蜂湧包圍，數百人潮推擠甚至波及一旁逛街的大人小孩，路上交通也一度癱瘓，黃仁勳甚至一度被貼身保全安排躲進路邊店面，最後一口小吃也沒吃，行程喊卡，提前乘車離開，全程除了黃的貼身保鑣，僅有夜市保全及單薄警力維持秩序，推擠人潮更尖叫聲四起，險象環生。

不過事後黃仁勳回到台北受訪時仍不減興致表示，（逢甲）夜市人太多了，下次再逛。

台中市長盧秀燕今天參與保安宮75周年祈安遶境大典時說，各地民眾都來逢甲夜市要吃黃仁勳先生的口袋名單，這兩天生意好，非常謝謝他來加持，讓台中被看見、逢甲夜市生意更好，黃仁勳「有表示會再來」，以後再次歡迎他再來。

網路流傳黃仁勳到逢甲夜市準備品嚐的「口袋名單」，包括激旨燒鳥、日船章魚小丸子等。（激旨燒鳥提供）

網路流傳黃仁勳到逢甲夜市準備品嚐的「口袋名單」，包括激旨燒鳥、日船章魚小丸等。（記者蔡淑媛攝）

黃仁勳逛逢甲夜市，爭看他的人潮太多，場面混亂，甚至波及一旁逛街民眾。（記者蔡淑媛攝）

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