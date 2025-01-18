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    學測數A率先登場 高雄考生一片哀號：好難！

    大學學測第1天，高雄今天上午飄著細雨，考生頂著寒風前往試場。（記者許麗娟攝）

    大學學測第1天，高雄今天上午飄著細雨，考生頂著寒風前往試場。（記者許麗娟攝）

    2025/01/18 12:34

    〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測今（18）日登場，首節考科數學A高雄考生在寒風細雨中進入考場。考生普遍選得今年的考題「好難！」甚至有些題目要花點時間才能看懂。

    雄女陳姓考生認為，單選比較簡單一點，中後段比較困難，整體題型設計上較為複雜，如混合題的旋轉矩陣，讓她較無把握，另一名趙姓考生認為幾何與向量考題有難度。

    高雄中學林姓考生指出，機率的題目偏多，有到3題包括排列、期望值、獨立，且重點面向和題型又完全不一樣，認為考得很深又很廣，除了扎實的概念，還需要能活用知識才可以作答，整體題型比111歷屆考題簡單，但比112、113都困難，整體中間偏難。

    雄中考生楊順宇表示，這次題目中間偏難，需要抓好時間，題目都需要計算，但沒有難到算不出答案的題型，他舉例如多選第1題考數列，如果放在選填題計算就會變很難，但放在選擇題內，已將答案列出，有將難度降低，只要驗證選項為正確就好。

    中山高中蔡姓考生說，數學A偏難，比之前寫歷屆考題還難，題型有舉證、機率、單選和多選，多選比較好寫，非選題很難。

    岡山高中考生廖宏銘說，單選題很難，多選比較簡單，填充題則是難易一半一半；同是岡山高中考生范育豪表示，有一半題目看不懂，尤其單選題機率類型太複雜，看不懂！

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