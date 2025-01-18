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    當澎湖人的好鄰居 尖山發電廠舉辦清寒長者圍爐餐會

    台電尖山發電廠，舉行清寒長者圍爐餐會。（記者劉禹慶攝）

    台電尖山發電廠，舉行清寒長者圍爐餐會。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/18 14:12

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電尖山發電廠把疼惜的心轉為關懷的愛精神，農曆春節前辦理台電獨居、清寒長者公益系列活動（圍爐餐會），尖山發電廠辦理活動迄今已邁入第13年，展現對長者持續不懈的關懷與疼惜。

    此次圍爐活動昨晚於福朋喜來登飯店席開32桌，除原14村銀髮長者，更首次敬邀許家、鼎灣、成功、沙港、中西村等銀髮長者共襄盛舉。並邀請薩克斯演奏、遊手好絃樂團、龍門國小國樂團演奏、天人菊舞蹈協會熱舞及廠長賢伉儷溫情合唱，除獲邀159位長者外，也邀請公司長官及地方仕紳共同參與，一同感受溫情與悸動。

    與會貴賓計有60位，包含公司高層長官、地方仕紳及教育機構。包括總工會理事長吳有彬、總工會秘書長蕭鉉鐘、台電總工會吳文統常務理事、台電第25分會洪安智常理、電協會丁家楨執行秘書、電協會審議委員會林瓊瀛委員及數位榮譽退休廠長或處長；地方仕紳包括澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、湖西鄉長陳振中、楊曜立委辦公室段湘玲主任、蔡清續議員辦公室蔡清謀主任、吳政杰議員、許育愷議員等。另外，澎湖科技大學黃有評校長、龍門國小鄭文健校長以及湖西鄉各村村長、幹事、理事長也到場同樂。

    廠長李鳳春表示，「尖山電廠不僅致力於穩定供電，亦需負取之於社會，用之於社會的精神回饋社會」。關懷銀髮長者的步伐也從未停歇，依循「家有一老，如有一寶」的道理，期許帶來愛與關懷，為社會幸福與和諧貢獻一份心力。廠長賢伉儷並上台高歌一曲，驚豔全場。

    台電尖山發電廠長李鳳春賢伉儷，上台獻唱驚豔全場。（記者劉禹慶攝）

    台電尖山發電廠長李鳳春賢伉儷，上台獻唱驚豔全場。（記者劉禹慶攝）

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