學測首節數A見「魔王」 台北考生：比考古題都難

學測首日數A打頭陣，台北考生普遍認為難度高。（記者甘孟霖攝）

2025/01/18 12:31

〔記者甘孟霖／台北報導〕114學年學科能力測驗今（18日）起連續3天登場，首日考數A、自然科，首節數A考完，台北市許多考生都認為考題相當有難度，比去年還要困難，是魔王考科，尤其許多考生點名手寫題寫起來很不順。

南港高中張同學說，整份考卷寫起來感覺偏難，覺得特別難寫的是手寫題，有一題考矩陣的概念，他想了很久都算不出來，覺得有點困難，其他部分就還好。

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育成高中湯同學說，覺得今年題目比考古題都要難，很多題目都不是單一考點，要綜合各種概念才能解題，不過考卷也有一些簡單送分題，是比較能把握的；對於印象深刻的題目，他表示有一題外接圓，還有算期望值部分比較印象深刻。

松山高中劉同學表示，今年感覺比去年還要難，可能因為自己緊張的因素，有些素養題目文字很多，要花時間理解，再把題目敘述轉換成數學公式，有點卡住。他也提到，多選題考標準差轉換、以及有題問圖形圍起來求整數格子點的題目，是比較有印象的。

來小試身手的台大郭同學說，今年比較著重機率、圖形等概念，又以圖形比較難，去年則是向量比較難，還有三角函數的部分，要透過公式來算圖形，也考了三角型的三心相關公式，比較難寫一點。

一名去年畢業的建中生蘇同學表示，覺得今年考題比去年簡單一點，去年難度偏難，今年則是適中，不過填空題最後一題有點難度，寫不出來，手寫的部分也有點卡；他認為，三角函數是整份試題較困難部分。

重考生劉同學說，覺得寫起來不比去年難，但排列組合、機率等章節還是花了他不少時間，其他部分寫起來就順順的。

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