基隆6大傳統市場1/25-28交管 愛四路夜市即起至2/2不打烊

基隆傳統市場已漸增採購人潮。（記者盧賢秀攝）

2025/01/18 12:46

〔記者盧賢秀／新北報導〕農歷春節即將進入年菜採購高峰，基隆市區主要傳統市場今天起加強交通疏導，1月25日起至28日將在仁愛、南興等6大市場進行交通管制，其中仁愛市場前仁四路、愛二路及七堵南興市場的崇智路都禁止車輛進入。

此外，基隆愛四路夜市即日起2月2日24小時不打烊，市府要求攤商維持環境整潔，白天交通秩序，同時每天都要有值班人員，攤販自治管理委員公告連絡人，遇緊急事件時有人隨時處理。

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基隆市警察局今天在仁愛市場等傳統市場疏導交通，今年9天年假，預計下週各傳統市場會湧入大量購物人、車潮，將從25日起至28日止在大型傳統市場實施交通疏導管制，25至27日從8時起至17時止，28日除夕當天則從8時到14時止，包括仁愛、成功、信義、南興、安樂及麥金路果菜市場等6處。

其中仁愛市場的仁四路段（愛三至愛二路口）、愛二路段（仁二至仁五路口）將禁止車輛進入（機、貨車除外），開放愛二路段（仁三路至仁四路間）汽車停車格供貨車臨時卸貨；七堵南興市場的崇智街（明德一路至光明路段）也禁止車輛進入，車輛可停至光明路各停車場。

成功市場、信義市場禁止部分停車格停車，規劃作為行人徒步區，但在開會周邊停車；安樂市場在觀音橋兩側設置交通錐供民眾通行；果菜市場前麥金路、麥金路127巷口迴轉道外側車道25日起彈性規劃為市場出口專用車道。

往年果菜市場停車空間不足，民眾抱怨沒地方停車造成塞車，今年管委會設置了1處新的停車場，約有70幾個停車位，21日起開放免費停車，民眾可以放心到果菜市場採購蔬果。

基隆傳統市場已漸增採購人潮。（記者盧賢秀攝）

仁愛市場前25日起實施交通管制，禁車輛進入，警方開始加強交通疏導。（記者盧賢秀攝）

基隆果菜綜合市場今年新闢一處停車場，21日起開放免費使用。（記者盧賢秀攝）

基隆愛四路夜市開始全天營業，民眾全天都可購物吃小吃。（記者盧賢秀攝）

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