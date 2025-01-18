學測數A考題具鑑別度 大考中心：勤讀課本可掌握基本分

大考中心說明數學A考題情況。（記者楊綿傑攝）

2025/01/18 12:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕學測首日首節考數學A，缺考率2.50%，大考中心表示，試卷取材符合108課綱數A內容，有連結國中所學的基本概念、也有融入生活情境截取訊息作答的題目，並跨接不同單元結合實作繪圖，如第三題以音樂會不同種類樂器表演排列，考數學符合運用及排列組合概念。試考生認為整體而言具有鑑別度，若勤讀課本應可掌握不少基本分。

根據大考中心數據，數學A今年報考人數9萬2917人，到考9萬594人，缺考2323人，缺考率2.50%較去年2.35%為高。

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試題部分，大考中心顧問沈青嵩指出，試題取材連結國中所學，評量基本概念，如第七題由國中等差數列，延伸至高中等比數列及遞迴關係式；也融入生活情境，解讀數學語言，如第十二題利用金屬比例與合金的波長關係命題，評量閱讀理解能力及單位換算，以及二維數據分析的基本概念。

跨接不同單元，整合運用不同觀念的題目如第四題，評量函數圖形的理解，並能有系統計算格子點數量，對課堂上認真瞄點畫圖的考生，較容易掌握；第五題整合不等式及三角的概念具有挑戰性；第十一題利用三角形為素材，評量餘弦定理與平面向量等觀念；第十四題則需將空間中點到平面的距離連結三元一次聯立方程式，由於數字設計有巧思，若觀察力強計算並不繁雜。

題目也強調數形結合，鑑別綜合能力，如第十題須理解三角函數圖形，根據題意的敘述判斷每個選項；第十六題綜整直線方程式、圓與直線關係等概念，並連結圖形表徵解題；第十七題根據題意畫出正確圖形，並根據題目的條件找到解題關鍵。第十八至二十題混合題組則串起矩陣運算、向量夾角、平行線、三角比等概念，具有鑑別度。

試考生認為，整卷難易皆有，若勤讀課本、有紮實基本概念可掌握到不少基本分，如第二題直線方程式與三角形面積的關係；第十三題多項式除法原理與三次函數性質。另如第五題，必須熟悉三角函數的性質，再依半角或倍角公式求解；第十七題須由題意所述列出等式再搭配作圖，以解得線短長度，則是鑑別高分群的題目。

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