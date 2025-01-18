拚買氣！竹縣柑桔特賣會有試吃、摸彩 還有真人夾夾樂

喜氣的柑桔是國人年禮必備的選項。（記者黃美珠攝）

2025/01/18 12:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣2025柑桔的故鄉產業暨農特產展售活動今起連續2天在縣政府前廣場舉行，為了促銷新竹縣年產3萬6666公噸，以椪柑、桶柑為最大宗的各式柑桔，活動期間每天早上11點和下午2點有免費試吃，還有滿斤送摸彩、滿斤送真人夾夾樂搏好運、以及滿斤送茶花苗的好康。

縣府農業處表示，新竹縣柑桔栽種面積共2196公頃，美年產量高達3萬6666公噸，所以素來有「柑桔故鄉」的美稱，燦黃的柑桔是民眾年節送禮的首選好物。

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全縣各地農會也利用柑桔開發出許多周邊產品，像是桶柑果汁、蜂蜜氣泡飲、柑橘香腸、柑橘貢丸等，從新鮮果物到年菜配料、餐席酒水都有，很值得年前採辦年貨走一趟縣府前的展售會場選購。

為了讓來客採辦之餘也有新鮮、出遊紓壓的感受，現場舉辦很多趣味競賽或是活動體驗。其中別出生面的真人夾夾樂，大人小孩都能體驗穿上護具後變身成「人體夾子」，從空中慢慢墜落球池捧抓彩球的刺激感。

如果在展售會上一次買柑桔20台斤可以獲贈摸彩券1張和茶花苗1棵，買滿60台斤的人還可以獲得前述真人夾夾樂的體驗，從球池中如果幸運抓到暗藏禮物的扭蛋，除了前述摸彩券、茶花苗，還有扭蛋及禮物帶回家。

新竹縣2025柑桔產業展售活動上的「真人夾夾樂」，要給大買家們再搏好運的機會，把暗藏好禮的扭蛋，用雙手「夾」出來帶回家。（記者黃美珠攝）

新竹縣盛產各類柑橘，周邊商品也不斷推陳出新。（記者黃美珠攝）

新竹縣今明2天在縣府前廣場都有柑桔展售和特賣。（記者黃美珠攝）

外表燦黃的柑桔是新年送禮的喜氣首選。（記者黃美珠攝）

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