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    春節前最後週休 台南南化產業市集有吃又有拿

    南化區公所年節前舉辦產業市集，還有現場揮毫送春聯，以及地方特色的展售，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

    南化區公所年節前舉辦產業市集，還有現場揮毫送春聯，以及地方特色的展售，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

    2025/01/18 12:36

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕春節即將到來，今天是年假前的最後1個週末，南化區今天舉辦應景的產業市集聯歡活動，與鄉親攜手迎新，雖然上午溫度仍偏低，且一度飄著細雨，但人潮持續湧至，氣氛熱烈。

    「小龍狂舞慶南化產業市集」活動上午起在公所前封路舉辦，配合年節，還邀請書法名家現場揮毫贈春聯，深受民眾歡迎。

    社區、青農也到場擺攤，展售親手製作的小吃，以及自己栽種的蔬果，還有系列的加工產品，推廣地方特色。

    市集中的一些農特產與伴手禮，民眾認為也是不錯的年貨，爭相選購，現場買氣熱絡。

    公所還邀請了南化區的國中、小學，以及社區發展協會等帶來精彩的表演，也有專業團體表演的小丑魔術與童樂節目，為現場增添驚喜、歡樂。

    另外，還有兒童氣墊遊戲等活動，並結合了在地消防、戶政、衛生等單位，提供各項實用的業務宣導，幫助民眾了解更多相關知識。

    南化區公所年節前舉辦產業市集，還有現場揮毫送春聯，以及地方特色的展售，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

    南化區公所年節前舉辦產業市集，還有現場揮毫送春聯，以及地方特色的展售，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

    南化區公所年節前舉辦產業市集，還有現場揮毫送春聯，以及地方特色的展售，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

    南化區公所年節前舉辦產業市集，還有現場揮毫送春聯，以及地方特色的展售，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

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