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    大學學測首日第一堂考數學A 台中考生哀嚎大魔王再現「寫到懷疑人生」

    學測首日決戰數學A，台中考生哀嚎大魔王再現，「寫到懷疑人生」。（記者蘇孟娟攝）

    學測首日決戰數學A，台中考生哀嚎大魔王再現，「寫到懷疑人生」。（記者蘇孟娟攝）

    2025/01/18 11:59

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學學測首日，自然組考生上陣，上午第一節考數學A，台中考生步出考場「哀鴻遍野」。考生說，單選題基本題沒了，各區都「埋伏」難題，甚至每個選項都要算過才能排除，題目深度及難度均提升，前面花太多時間，非選題又是燒腦篇，根本寫到「懷疑人生」，有考生說，今年數A根本又「衰遇大魔王」。

    台中一中曹姓考生說，往年單選題多配有不少基本題型，讓考生吃定心丸，結果今年竟只有第一題是基本觀念題，之後題目難度不低，甚至都要計算，以前單選題花個20分就能寫完，這次花了1.5倍的時間；進入多選題也是多要計算，且都不是一看就知道要代什麼公式的題型。

    王姓考生說，往年數學頂多非選題有較多難題，但這次無論單選題、多選題、選填題都有「埋伏」很多很硬的考題，要思考如何解題就花不少時間，寫到最後非選題時間已所剩不多，非選題又是新的難關高峰，十分燒腦，最後一大題考矩陣向量的題目，難度、深度加重，根本陷入茫然空白一片。

    江姓考生說，今年題目題幹敘述不長，理解不易，計算又多且繁複，難關一重又一重，讓人寫到「懷疑人生」。

    考生普遍認為，今年的考題主要考觀念，熟悉觀念才能找到正確的公式代入計算，不是平時常見的一看就知道要代何種公式的題型，難度比之前111學年度數學有過之而無不及，考生哀嚎「又衰遇數學大魔王」。

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