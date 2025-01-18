竹縣府前廣場成為119「BabyBoss」職業體驗場 親子都新奇

一對父子在煙霧體驗室中，體驗消防員如何在雲裏霧裏中救人和自保，也學會萬一遇上火警該如何逃生。（記者黃美珠攝）

2025/01/18 12:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕吊索斜降、拿瞄子射水、看消防機器人怎麼跟火神打架，還要試著從雲裏霧裏成功脫逃！新竹縣政府消防局今天把縣府前、縣政6路廣場變成了119的「BabyBoss」職業體驗場，不僅小朋友們玩得開心，就連初體驗消防工作的家長們也覺得新鮮。

明天就是119消防節，新竹縣府消防局近日先在全縣分場次，聯合企業主舉辦相關大型消防救災救護演練，昨天則辦防火宣導暨績優消防人員的表揚大會，今天改鎖定普遍住在高樓層的竹北市年輕親子們，透過「BabyBoss」職業體驗場概念，搬出許多防災救災的體驗活動，給爸媽們蹓小孩、殺時間，也從中了解消防這個工作，提升防災意識。

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在這場活動上，縣府消防局出動雲梯車、消防機械人當作「網美照」的背景板，或讓小朋友穿上小小消防員制服後跟前者同框打卡，或讓小朋友們跟著爸媽一起透過螢幕，觀察機械人所在的環境動態，讓大小朋友們了解機械人深入災害現場救災時，場外的消防員可以如何掌握災害現場的變化。

另在新竹市府消防局支援地震體驗車下，很多親子雖都有經歷過地震的發生，卻未必了解地震時該如何防災和自保，於是很多人被吸引排隊登車學習。

至於最受歡迎的除了可以射水「攻擊」的瞄子射水，煙霧體驗室和吊索斜降也都是小朋友們又愛又怕的一關，有的小朋友雖壯了膽卻仍忍不住當場嚇哭退卻，有人卻因挑戰成功，自認又長大了而咧開了嘴。

一對父子在煙霧體驗室中，體驗消防員如何在雲裏霧裏中救人和自保，也學會萬一遇上火警該如何逃生。（記者黃美珠攝）

拿瞄子射水發出攻擊很受小朋友們歡迎。（記者黃美珠攝）

救災機器人讓小男生看得目不轉睛，讓家長喊破了聲也一動不動。（記者黃美珠攝）

透過螢幕，小朋友們瞪著救災機器人所在的環境場景及其動作，聽著消防員哥哥們說它如何神勇。（記者黃美珠攝）

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