高雄美濃、杉林花海綻放，農村冬日遊樂園迎賓。（記者陳文嬋攝）

2025/01/18 11:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局今年攜手美濃、杉林區公所推出8大花區57公頃花海，大波斯菊、向日葵等陸續綻放，即日起至春節連假是最佳賞花期，花田設置3米高蔬果裝置藝術，打造農村冬日遊樂園，邀請民眾拍照打卡，體驗採果樂趣，品嘗在地農特產。

農業局今年斥資600萬元，攜手大寮、杉林、美濃區公所，延續「彩繪大地」計畫，規劃57公頃花海，種植大波斯菊、百日草、向日葵等，兩區各推出4大花區，串連「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，花田設置3米高蔬果裝置藝術，增添更多趣味性。

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杉林區以豐富瓜類，營造幸福甜意象，月光花區（杉美路旁）及月眉花區（高129線旁）擺上巨大南瓜、木瓜、絲瓜，還有杉林大橋花區及通往甲仙台29旁新庄幸福花區。

美濃區以冬季特色農產為主題，以食材珠寶盒概念，於福安國小旁幸福平安花區，打造巨大紅豆、白玉蘿蔔、小番茄，還有美濃湖附近湖畔花區、旗美商工台28線省道奇美花區，以及瀰濃奉茶亭附近牛角灣花區。

農業局表示，延續「秋拔蘿蔔」熱潮，春節連假期間「冬採橙蜜」正是時候，搭配美濃、杉林花海，以及紅豆、敏豆、147稻米、南瓜、木瓜、絲瓜等豐富農產，親子新年賞花打卡留下美好回憶，別忘了帶些農特產品回家，讓「美景、美照、美食」3種願望一次滿足，美濃杉林花海絕對是金蛇年迎新春旅遊首選。

高雄美濃、杉林花海綻放，農村冬日遊樂園迎賓。（記者陳文嬋攝）

高雄美濃、杉林花海綻放，農村冬日遊樂園迎賓。（記者陳文嬋攝）

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