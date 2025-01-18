竹市敬老卡愛心卡合作藥局增至30家 每月100點可去農會、100點到藥局

新竹市敬老卡愛心卡可用在藥局的合作藥局增加到30家，每月有100點可去農會，100點到藥局。（市府提供）

2025/01/18 11:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府敬老卡與愛心卡的使用範圍，從1月20日起，可用在藥局的100點，其合作藥局從原有的14家增到30家，服務範圍也擴展到香山區藥局。讓長者與身障朋友每月600點的敬老卡與愛心卡，100點可用在農會、100點可到藥局使用，提高敬老愛心卡使用效益。

市府表示，敬老卡及愛心卡每月有600點，從112年起擴大服務及使用範圍可在台鐵、國道客運、國民運動中心及農會消費折抵點數，因使用者反映良好，去年擴大推動可在藥局使用100點，去年10月在4家合作藥局試辦後，市府推出補助合作藥局所需的設備費用，並提供協助系統建置的輔導，從114年元旦起14家合作藥局加入後，20日再增加16家藥局，目前共有30家藥局可使用。

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社會處表示，新增的16家合作藥局包括香山區新祥發大藥局、東區728親子友善藥局、華安中西藥局、康博中西藥局、新康藥局、康妍藥局、光復藥局、長青藥師藥局、東海藥局、三立藥局和新芳鄰藥局，另外北區新增芳鄰藥局、好一生藥局、友一藥局、芳里藥局及盛安藥局等。

社會處說明，凡設籍竹市年滿65歲以上長者可以到區公所申請敬老卡電子票卡，而設籍且居住竹市並領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每張卡每月補助600點（1點即1元），點數當月底如果無法使用完畢，不能累積到次月。可電洽：03-535-2386分機203、502。

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