楊文科夫婦攜手書藝家 開筆揮毫送春聯

新竹縣長楊文科（左5）、甘秀美（右5）夫婦今天攜手書藝家，開筆揮毫送春聯。（記者黃美珠攝）

2025/01/18 11:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕再不到2週就是農曆春節，新竹縣長楊文科、甘秀美夫婦今天早上攜手多名書藝家，在縣府大廳一起開筆揮毫送春聯，吸引許多鄉親到場爭相索取。

而由財團法人新竹縣文化基金會主辦之「新竹縣第3屆縣長盃全國書法比賽得獎作品展」，也同步從即日起到今年10月30日為止，在縣府1、2樓的長廊展出，總共30幅得獎佳作，一起替慶賀春節揭開序幕。

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今天早上這場名為「金蛇獻瑞~春聯揮毫贈送活動」，請來20多名縣內知名的書法、版畫老師跟縣長盃書法比賽首獎得主共聚一堂，用發放號碼牌的方式發贈，也有限量的絹印紅包袋、版印年畫等。

另外今年還新增dress code的創意活動，只要身穿西裝或旗袍到場拍照、打卡的民眾，還可獲贈限量木質書藝扇，平添文青味。

新竹縣長楊文科（中）、甘秀美（右）夫婦今天攜手書藝家，開筆揮毫送春聯。（記者黃美珠攝）

馬上就過年了，新竹縣府1樓大廳今天擠滿不少民眾領號碼牌索取名家春聯。（記者黃美珠攝）

馬上就過年了，新竹縣府1樓大廳今天擠滿不少民眾領號碼牌索取名家春聯。（記者黃美珠攝）

馬上就過年了，新竹縣府1樓大廳今天擠滿不少民眾領號碼牌索取名家春聯。（記者黃美珠攝）

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