《芭蕉的芽》獲日本國際漫畫獎銀獎 文化部向漫畫家左萱致意

漫畫家左萱是日本日本國際漫畫獎常勝軍，以作品《神之鄉》上集拿下第10屆銅獎，如今《芭蕉的芽》再奪第18屆銀獎。（蓋亞文化提供）

2025/01/18 11:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕日本政府舉辦的「日本國際漫畫獎」公布最新第18屆得獎名單，台灣漫畫家左萱以作品《芭蕉的芽》奪下銀獎，而她更是該賽事常勝軍，曾以《神之鄉》獲該賽事第10屆入賞獎（銅獎），如今再接再厲，也讓文化部李遠大讚，證明台漫具有國際市場發光發熱潛力。

日本國際漫畫獎去年邁入第18屆，共95國家716件作品報名參賽，創歷屆最多，最後選出最優秀獎（金獎）1名、優秀獎（銀獎）3名及入賞獎（銅獎）11名共15件作品，昨日公布名單。

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而左萱則以《芭蕉的芽》作品參賽，拿下第18屆銀獎，其作品以母校台灣師範大學的前身「台北高校」為背景，描述1930年代2名個性迥異的學生葉星橋與南城雲太郎為打破死板校規，合辦雜誌的故事，她透過史料爬梳及細膩畫筆，描述日治時代高校生青春風貌。出版的蓋亞文化，也是台漫界的推手之一，多部作品已連多年在日本國際漫畫獎創佳績。

而左萱也曾在第10屆以作品《神之鄉》的上集，拿下第10屆國際漫畫獎銅獎，如今再創佳績奪銀，駐日代表處臺灣文化中心主任曾鈐龍聞訊後，特別代表文化部長李遠向得獎漫畫家致意。

而李遠則表示，他在去年9月初訪日，觀察與交流漫畫產業，不僅首次與日本漫畫家議員赤松健見面，也參訪去年10月舉辦「－BLOSSOM－台漫滿開．百花繚亂」展覽的角川武藏野博物館，該展就包含歷年獲日本國際漫畫獎的台漫作品。

李遠進一步表示，2018至2027年作為「台漫新時代」的關鍵10年，透過政策支持及資源投入，持續優化創作環境並健全產業生態。台灣漫畫家已連續多年在國際獎項中獲獎，證明台漫具有在國際市場上發光發熱的潛力，未來將持續以政府的力量支持漫畫家及漫畫產業，讓台漫繼續大放異采。

文化部駐日台灣文化中心也表示，中心近年在日本積極推廣台漫，除了連5年辦理「台灣漫畫夜市展」、「謝謝日本彩稿展」、「漫畫有聲音展」、「漫畫之絆 台日漫畫家簽名板展」、「－BLOSSOM－台漫滿開．百花繚亂」等展覽外，每年皆邀請台灣漫畫家、插畫家繪製中心年度計畫宣傳摺頁，首部摺頁作品即出自左萱之手，未來也會持續推廣，希望能打通日本在地市場，為台漫推波助瀾。

漫畫家左萱的作品《芭蕉的芽》描述日治時代的高校生青春校園生活，呈現史料爬梳及細膩畫筆，如今奪下日本國際漫畫獎第18屆銀獎。（蓋亞文化提供）

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