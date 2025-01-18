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    竹市計程車春節計費 1/24-2/2共10天加收3成

    大新竹春節計程車計費1月24日至2月2日共10天加收3成，提醒搭乘民眾注意。（市府提供）

    大新竹春節計程車計費1月24日至2月2日共10天加收3成，提醒搭乘民眾注意。（市府提供）

    2025/01/18 10:43

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府交通處表示，竹市計程車114年農曆春節運價調整方案比照113年農曆春節期間實施標準，加成計費期間從1月24日到2月2日（大年初五）共計10天，運價按原規定收費方式加收3成。提醒民眾相關計費調整。

    交通處表示，為避免業者在春節期間向乘客隨意加價喊價，造成乘客權益受損並產生糾紛，市府援例已在去年（113）12月25日邀集交通部公路局新竹區監理所新竹市監理站、新竹縣政府、汽車駕駛員職業工會、計程車駕駛業職業工會代表及竹市警察局等單位研商今年（114）年農曆春節計程車運價調整相關事宜，決議比照113年春節期間實施方案，從1月24日零時起到2月2日（大年初五）24時止，總共10天，照原規定收費方式加收三成。

    交通處表示，春節期間，計程車駕駛放棄休假，犧牲陪伴家人的時間，為社會大眾提供疏運服務，因此調整運價以體恤其辛勞。春節費率調整方案延續往年標準，並於節前加強宣導，以避免產生收費爭議。

    乘客春節期間搭乘計程車的收費加價措施，市府會印製中、英、日、韓4國語言收費說明，供計程車駕駛張貼在車廂後座，協助乘客清楚了解加成內容。

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