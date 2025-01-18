春節9天假期 桃園市內國道各交流道不實施高乘載管制

國道1號平鎮系統交流道南向入口，將於29日到31日的部分時段封閉，民眾應提前改道。（警方提供）

2025/01/18 10:35

〔記者周敏鴻／桃園報導〕農曆春節假期從25日到2月2日共9天，桃園市政府警察局預估返鄉人車潮會集中在26日、27日，交通警察大隊長李維振提醒，市內的國道1號、2號、3號各處交流道，都沒有實施高乘載管制，民眾宜先使用「桃園輕鬆GO、高速公路1968、Google地圖」等APP查詢交通狀況再上路，以避開易壅塞路段與時段。

預估人車潮集中的26日、27日，市警局將派員加強台灣高鐵桃園站周邊、桃園與中壢火車站、聯絡外縣市的交通幹道、國道各處交流道周邊道路等旅運處所的交通疏導工作，民眾應配合疏導；農曆春節假期間，市內各處旅遊景點、百貨商場、年貨大街等地，也將派員加強交通疏導工作。

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李維振說，大溪與復興區、永安與竹圍漁港等地是旅遊熱點，還有新興景點如青埔休閒遊憩區等地，都將吸引許多遊客前往，民眾出遊前應先查看「桃園觀光景區舒適度燈號」，若旅遊目的地已達「黃燈」或「紅燈」，顯示目的地擁擠，宜更換目的地，以免塞車影響遊興。

市內的國道1號、2號、3號各處交流道，都沒有實施高乘載管制，但國道1號平鎮系統交流道的南向入口，將於29日到31日的每天清晨5點到中午12點間封閉，大溪往觀音方向民眾可直行台66線快速道路沿台61線或台1線南下，觀音往大溪方向則可改道行駛國道3號大溪交流道或沿台3線南下。

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