過年逛「最受歡迎的老街」 小撇步讓你不會塞到一肚子火

今年春節期間，旗山老街佈置一尾超萌的小龍天燈，萌萌噠的可愛模樣成為近日網路熱搜話題。（記者黃佳琳攝）

2025/01/18 09:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕連續兩年被票選為「全台最受歡迎老街」之一的旗山老街，每逢假日遊客如織，過年期間更是塞滿觀光人潮，由於老街附近沒有大型停車空間，造成開車前往的遊客常為了找車位找出一肚子火氣，今年春節連續假期間，市府交通局規劃免費接駁巴士往返旗山老街及旗山糖廠，讓民眾可以停得安心、逛得開心。

大旗美生活圈是高雄市的後花園，旗山更曾是香蕉及蔗糖的集散地，自清朝以來便官商雲集，獨特的巴洛克立面裝飾的紅磚建築與砂岩堆砌的石拱亭仔腳，散發優雅古典的氣息，2023年時參訪高達817萬人次，為全台老街之首，加上鄰近的旗山車站、美濃民俗村、永安老街等觀光旅遊景點，每逢假日大量人潮與車潮帶來龐大商機。

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今年春節期間，旗山老街還佈置一尾超萌的小龍天燈，萌萌噠的可愛模樣更成為近日網路熱搜話題，預計將替旗美山城帶來龐大觀光人潮，但去年12月底，新旗尾橋進行改建工程，為了避免遊客塞爆旗山橋，市府交通局特別在旗山糖廠園區開設免費接駁車，從25日至2月2日共八天（除夕當日停駛），採人滿即發車模式，人未滿30分鐘一班，全線共6輛運行，讓民眾不用為了逛老街卻因停車、塞車問題搞到一肚子火。

此外，旗山警分局也規劃5條前往六龜、甲仙、內門的替代道路，目前各路段都已完成指示牌面設置，請用路人循指示牌安心行駛，民眾可先上旗山警分局「114年春節連續假期期間交通疏導替代道路措施」 （kcpd-cishan.kcg.gov.tw）網站查詢，確保假期旅途愉快、行車平安。

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