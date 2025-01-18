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    壽山動物園春節9天連假推優惠 全國12歲以下兒童免費入園

    春節9天連假，全國12歲以下兒童參觀壽山動物園通通免費。（園方提供）

    春節9天連假，全國12歲以下兒童參觀壽山動物園通通免費。（園方提供）

    2025/01/18 09:37

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園蛇年推優惠，春節連假9天期間，全國12歲以下兒童通通免費入園！

    高雄市長陳其邁表示，壽山動物園是親子旅遊首選，凡1月25日至2月2日春節連假期間，全國12歲以下兒童都可免費入園；陳其邁也推薦遊客可先至愛河灣參觀高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」，再前往壽山動物園探訪可愛動物。

    高雄市觀光局長高閔琳說明，迎新年，壽山動物園特別在空橋上下設置以「高雄熊」及動物明星為主題的春聯斗方造型打卡點，大年初一（1月29日）至初五（2月2日）推出「蛇來壽山賀新春」系列活動，其中，1月29日、1月30日及2月2日邀請台灣爬行類動物保育協會講師，介紹爬蟲類奧妙世界；1月31日豆子劇團為動物園編排全新劇目《好嚴肅的農場蛇年迎新春》；2月1日則有集章闖關活動。

    高閔琳也推薦大小朋友探訪園區內的兩位「蛇」明星:擁有深棕色斑點、宛如穿著迷彩服的緬甸蟒「LULU」，及因白化現象而全身布滿淡黃色斑點、彷彿披上黃色禮服的黃金蟒「金金」。

    壽山動物園除了精彩的蛇年主題活動，春節期間也推出各式趣味闖關活動、街頭藝人表演、DIY手作體驗，園區餐飲「光室咖啡」也推出單筆消費滿額抽紅包遊戲；而全國獨創的「夜宿壽山動物園」生態營隊，寒假期間別開生面推出4天3夜活動行程，目前正開放報名中。

    壽山動物園的緬甸蟒「金金」。（園方提供）

    壽山動物園的緬甸蟒「金金」。（園方提供）

    「夜宿壽山動物園」生態營隊，可深入象龜展場。（園方提供）

    「夜宿壽山動物園」生態營隊，可深入象龜展場。（園方提供）

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