為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今起各地回溫 多雲局部晴朗、山區零星降雨

    各地區今日起氣溫明顯回升，北部及東部高溫可達19至20度，低溫維持在14至15度；中南部地區高溫則來到21至23度，低溫約15至16度。（資料照）

    各地區今日起氣溫明顯回升，北部及東部高溫可達19至20度，低溫維持在14至15度；中南部地區高溫則來到21至23度，低溫約15至16度。（資料照）

    2025/01/18 09:32

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（18）日起大陸冷氣團威力減弱，各地氣溫逐漸回升，但東北季風即將接手主導天氣型態。天氣風險公司表示，各地區今日起氣溫明顯回升，北部及東部高溫可達19至20度，低溫維持在14至15度；中南部地區高溫則來到21至23度，低溫約15至16度。

    天氣風險公司分析師林孝儒指出，受到南方雲系增多影響，全台天氣從多雲局部晴朗逐漸轉為較陰沉。目前中南部地區已轉為陰天，山區並出現零星短暫降雨，預計降雨區域將隨雲層向北擴散，影響至中北部山區。

    週末天氣變化部分，今晚至週日將因北方冷高壓中心南下，台灣轉為東北風環境。然而，由於本次冷高壓強度較弱且位置偏北，東北風及冷空氣強度有限，預期週日將呈現較為典型的東北季風天氣型態。北部及東部地區將轉為陰天有短暫降雨，中南部則維持晴到多雲天氣。溫度方面，北部及東部略降1至2度，中南部溫度變化不大。

    展望下週天氣，週一至週三受東北季風減弱並轉為偏東風環境影響，各地氣溫將逐日回升，高溫普遍可達20度以上，低溫介於15至18度之間。西部地區以晴時多雲天氣為主，而迎風面的東部因地形效應影響仍容易有降雨，天氣將呈現多雲或陰有短暫雨的型態。值得注意的是，東部高溫可能因降雨影響，較北部低1至2度。根據目前預測，需等到下週四或五才會有較強的北方冷空氣南下跡象，屆時將再度影響台灣降溫。

    林孝儒表示，雖然近期平地區出現顯著10度以下低溫的情況將減緩，但早晚體感仍偏涼。提醒民眾早晚外出要攜帶保暖外套，適時添加衣物，注意保暖避免感冒。同時也建議民眾關注後續天氣變化，為下週可能到來的強冷空氣提前做好準備。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播