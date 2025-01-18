今起各地回溫 多雲局部晴朗、山區零星降雨

各地區今日起氣溫明顯回升，北部及東部高溫可達19至20度，低溫維持在14至15度；中南部地區高溫則來到21至23度，低溫約15至16度。（資料照）

2025/01/18 09:32

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（18）日起大陸冷氣團威力減弱，各地氣溫逐漸回升，但東北季風即將接手主導天氣型態。天氣風險公司表示，各地區今日起氣溫明顯回升，北部及東部高溫可達19至20度，低溫維持在14至15度；中南部地區高溫則來到21至23度，低溫約15至16度。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，受到南方雲系增多影響，全台天氣從多雲局部晴朗逐漸轉為較陰沉。目前中南部地區已轉為陰天，山區並出現零星短暫降雨，預計降雨區域將隨雲層向北擴散，影響至中北部山區。

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週末天氣變化部分，今晚至週日將因北方冷高壓中心南下，台灣轉為東北風環境。然而，由於本次冷高壓強度較弱且位置偏北，東北風及冷空氣強度有限，預期週日將呈現較為典型的東北季風天氣型態。北部及東部地區將轉為陰天有短暫降雨，中南部則維持晴到多雲天氣。溫度方面，北部及東部略降1至2度，中南部溫度變化不大。

展望下週天氣，週一至週三受東北季風減弱並轉為偏東風環境影響，各地氣溫將逐日回升，高溫普遍可達20度以上，低溫介於15至18度之間。西部地區以晴時多雲天氣為主，而迎風面的東部因地形效應影響仍容易有降雨，天氣將呈現多雲或陰有短暫雨的型態。值得注意的是，東部高溫可能因降雨影響，較北部低1至2度。根據目前預測，需等到下週四或五才會有較強的北方冷空氣南下跡象，屆時將再度影響台灣降溫。

林孝儒表示，雖然近期平地區出現顯著10度以下低溫的情況將減緩，但早晚體感仍偏涼。提醒民眾早晚外出要攜帶保暖外套，適時添加衣物，注意保暖避免感冒。同時也建議民眾關注後續天氣變化，為下週可能到來的強冷空氣提前做好準備。

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