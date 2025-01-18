遊四草、探鹽田、尋黑面琵鷺 竹縣花園國小竹林分校學童單車走讀府城

竹縣花園國小竹林分校4名中、高年級學童，在老師帶領下，用3天騎乘單車認識府城。（圖由張蓉峻提供）

2025/01/18 08:35

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣花園國小竹林分校4名中高年級的小朋友們，近日花3天單車騎行台南，以「順風走讀鹽分地帶與台灣歷史博物館」，透過踩踏腳下雙輪認識府城的歷史與文化。

校長張蓉峻説，竹林分校今年學生僅8人，因多年來致力推行攀樹、山野特色課程，所以這次的單車走讀也被規劃是自然探索教育的一部分。透過課程讓學生親近自然、培養團隊合作精神也挑戰自我。

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這次的旅遊學習，師生一行人先從新竹搭火車到台南新營火車站，次日邊踩踏單車，沿著北門、將軍以及七股造訪鹽田、漁港，探訪鹿耳門、四草、安平、山海圳內海之路，最後一天則參觀台灣歷史博物館、永康等地。前述地點不僅有黑面琵鷺等多元自然生態景觀，還有深厚的府城歷史文化，讓遠在竹縣五峰部落的學童們「開箱」不同的生活體驗。

為了這次活動，師生們在出發前3個月，每天踩飛輪做訓練，並以3趟羅山林道16公里、頭前溪單車道52公里的實戰，以此提升體能，為這趟府城的單車走讀做充分的準備。

行程中，師生們一路品嘗鹽滷豆花、烤蚵以及牛肉湯等台南美食，充分感受到不同於泰雅族山區的南台灣海線美食滋味。

竹林分校老師也藉此期待未來能在既有基礎上，能持續發展、深化自然探索及戶外課程，讓更多學生能夠參與，從中獲得成長與啟發。

新竹縣4名來自花園國小竹林分校的學童們，利用3天的府城單車騎乘，探索台南鹽田。（圖由張蓉峻提供）

從山中來，新竹縣花園國小竹林分校4名4到6年級的學生們，在台南認識海港的樣子。（圖由張蓉峻提供）

新竹縣花園國小竹林分校學童利用單車騎乘台南的機會，一睹黑面琵鷺的風采。（圖由張蓉峻提供）

在台南四草綠色隧道，新竹縣4個來自山區部落的竹林分校學生們體驗不一樣的海岸生態之美。（圖由張蓉峻提供）

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