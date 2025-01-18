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    下週早晚續防低溫！過年前再一波「強冷空氣」恐達寒流強度

    吳德榮提到，根據最新歐洲模擬顯示，26日將有「強冷空氣」南下，預估27日（小年夜）將達「寒流」的強度。至於最新美國模擬則是早了1天，強度則是大幅調弱為「大陸冷氣團」。（資料照）

    吳德榮提到，根據最新歐洲模擬顯示，26日將有「強冷空氣」南下，預估27日（小年夜）將達「寒流」的強度。至於最新美國模擬則是早了1天，強度則是大幅調弱為「大陸冷氣團」。（資料照）

    2025/01/18 08:09

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣持續寒冷，今晨有14縣市低溫跌破10度，氣象專家指出，預估下週氣溫將回升，但早晚仍明顯偏低。至於在過年前還會有一波「強冷空氣」南下，預估26日開始氣溫將明顯驟降，且不排除可能在27日（小年夜）達到「寒流」的強度。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天「大陸冷氣團」逐漸減弱，不過鬆散的中層雲由南方移入，雲量稍增，各地為多雲時晴，高山有偶飄零星小雨或小雪的機率；白天氣溫逐日緩升，早晚明顯偏低。

    吳德榮指出，下週一、二各地大都晴朗，只有東半部偶有局部短暫雨的機率；沒有新的強冷空氣南下，氣溫逐日回升，白天漸趨舒適、早晚偏涼、日夜溫差大。

    吳德榮表示，下週三、四南方雲系北移，各地雲量增多，偶有局部短暫雨的機率，白天舒適、早晚涼。下週五、六東北風略增強，迎風面偶有局部短暫雨。

    吳德榮提到，根據最新歐洲模擬顯示，26日將有「強冷空氣」南下，預估27日（小年夜）將達「寒流」的強度。至於最新美國模擬則是早了1天，強度則是大幅調弱為「大陸冷氣團」。由於是屬於末期的模擬，不確性很大，各國模式將持續調整，仍需繼續觀察。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據今晨歐洲最新模擬顯示，過年前還有一波超強冷氣團將會南下，這波冷氣團強度將再升級，有機會直接挑戰今年首波的「寒流」，影響時間將自26日開始，氣溫將明顯驟降，預計要到29日白天之後，氣溫才會緩慢回升。

    「林老師氣象站」指出，預估最冷時段，將落在27日至28日清晨。至於天氣型態將先濕冷，後轉乾冷，請大家務必預先完善各項防冷禦寒準備。

    「林老師氣象站」發文指出，根據今晨歐洲最新模擬顯示，過年前還有一波超強冷氣團將會南下，這波冷氣團強度將再升級，有機會直接挑戰今年首波的「寒流」。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，根據今晨歐洲最新模擬顯示，過年前還有一波超強冷氣團將會南下，這波冷氣團強度將再升級，有機會直接挑戰今年首波的「寒流」。（圖擷自臉書）

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