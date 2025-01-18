「有效證件」記得帶！大學學測首日考數A及自然

學測今起登場，大考中心提醒務必攜帶有效證件應考。（資料照）

2025/01/18 07:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年大學學測今（18日）正式登場，全國共約12.1萬考生進行為期3天選考行程，今首日舉行數學A及自然科考試，由9.2萬多名考生率先上場，大考中心也提醒，歷年違規最大宗為未攜帶有效證件正本，考生務必注意 。

大考中心統計，114年學測共12萬1182人報考，科目分為國文、英文、數學A及B、社會、自然等6科，首日首堂考數學A，有9萬2917人報考；次堂考自然，有8萬226人報考。次日首堂考英文，有12萬0696人報考；後續的國綜及國寫則有12萬0675人報考。第三日首堂考數學B，有9萬9814人報考；最後一堂社會則有9萬8010人報考。

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大考中心持續提醒，考生應試應攜帶入場證及有照片之證件，國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證，但學生證不算。未帶證件者需通知親友補送，必須在當節考試結束前送達。

大考中心也提到，依據衛福部疾管署資訊，近期流感疫情持續上升，提醒考生務必做好個人健康維護，避免至人群聚集處。而考試期間日夜溫差大，考生應多留意天氣狀況及適時調整衣物，注意保暖。今日氣溫未達開放試場冷氣標準攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區試場均不開放冷氣。

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