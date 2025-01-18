苗栗3.5度、新竹5.7度！14縣市低溫跌破10度

中央氣象署指出，受清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，低溫普遍約12至15度，氣象署也持續對全台16縣市發布低溫特報，今晨本島平地最低溫在苗栗縣三灣鄉為3.5度，新竹縣峨眉鄉也只有5.7度，新北市石碇區6.5度，連江縣南竿鄉7.8度。（資料照）

2025/01/18 06:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（18日）大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，低溫普遍約在12至15度，今晨本島平地最低溫在苗栗縣三灣鄉為3.5度（凌晨0時0分），新竹縣峨眉鄉也只有5.7度，新北市石碇區6.5度，連江縣南竿鄉7.8度。另外花蓮縣、彰化縣、基隆市、新竹市、金門縣、台中市、南投縣、桃園市、雲林縣、台北市等10縣市也都出現不到10度的低溫。

氣象署也持續對全台16縣市發布低溫特報，提醒新北市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣有持續出現10度左右或以下氣溫的機率，台北、基隆、桃園等12縣市也有可能出現10度以下氣溫。

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氣象署指出，今日白天宜花地區約18、19度，西半部及台東地區高溫約20至22度；澎湖14至17度、金門10至18度、馬祖9至14度。今日天氣方面，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫降雨，受中高層水氣影響西半部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。至於夜晚清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，行車留意交通安全。

沿海天氣方面，東北風偏強，上午恆春半島及澎湖、綠島、蘭嶼易有8至9級強陣風，請注意。

氣象署提醒，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日高壓出海，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積；清晨至夜晚中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日各地早晚偏涼，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，其中在基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率。

下週一起東北季風增強，下週二持續受東北季風影響，下週三起至下週四東北季風減弱，這波東北季風對氣溫影響不大，僅各地早晚天氣偏涼，西半部日夜溫差大，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

下週五東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週六至下下週一（小年夜）持續受到冷空氣影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，惟後期冷空氣強度之預報不確定性較大，請注意氣象署最新天氣資訊。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 21 12 ~ 22 15 ~ 21 14 ~ 20

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

中央氣象署指出，受清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，低溫普遍約12至15度，氣象署也持續對全台16縣市發布低溫特報，今晨本島平地最低溫在苗栗縣三灣鄉為3.5度，新竹縣峨眉鄉也只有5.7度，新北市石碇區6.5度，連江縣南竿鄉7.8度。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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