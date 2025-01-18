輕軌成圓助攻！台鐵高雄科工館站運量大增25％ 躍居3轉乘小站龍頭

台鐵科工館站去年日均運量成長率達25.6%、為各小站之冠。（記者王榮祥攝）

2025/01/18 00:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌成圓助攻，可轉乘輕軌的台鐵高雄「3小站」去年運量全面揚升，去年上半年暫居第二的科工館站後勁十足，以全年每日平均運量成長25.6％超越鼓山站，成為3轉乘小站龍頭。

高雄鐵路地下化2018年10月通車，除了原有高雄、鳳山兩大站，增設左營、內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等8處通勤小站，其中，美術館、鼓山、科工館等3小站與高雄輕軌可轉乘。

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輕軌還沒成圓時，美術館站與鼓山站因較早與輕軌營運段共乘，運量持續增長，美術館站周邊藝文場域優勢頻頻帶動人潮，一度被視為冷門車站的鼓山站運量更是大爆發。

輕軌去年1月正式成圓後，科工館站加入轉乘小站行列，運量開始增加，去年上半年成長率還落後鼓山站，下半年急起直追，最終以全年每日平均運量成長率25.6％佳績，一舉拿下高雄3小站全年成長率冠軍。

台鐵統計，去年科工館站日均運量1778人次、較前年成長25.6％，鼓山站557人次、較前年成長23.4％，美術館站1385人次、較前年成長14.7％，其餘小站也多有10位數成長，高雄車站也成長11.1％。

台鐵與高雄捷運公司都認為，轉乘機制促使雙軌運量持續增加，而科工館站除了轉乘，鄰近的「高雄最優室內樂園」科工館人氣也帶動車站人流，加上綠園道與周邊新社區林立，都讓更多人選擇在科工館站上下車。

美術館站擁有藝文空間與龍貓隧道、鼓山站靠近柴山新登山口，與輕軌轉乘加上周邊人氣景點，讓3小站在運量保有一定優勢。

台鐵鼓山站運量持續增長。（記者王榮祥攝）

台鐵美術館站鄰近美術館特區與龍貓隧道。（記者王榮祥攝）

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