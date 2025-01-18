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    桃園兒美館、橫山書藝館 春節可看布袋戲和戶外燈光藝術展

    桃園市兒童美術館亦宛然掌中劇團活動照。（亦宛然掌中劇團提供）

    桃園市兒童美術館亦宛然掌中劇團活動照。（亦宛然掌中劇團提供）

    2025/01/18 00:10

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕春節將至，桃園市立美術館轄下「桃園市兒童美術館」推出「敲鑼打鼓來看戲」活動，初三（1月31日）到初五（2月2日）每天下午，邀請「亦宛然掌中劇團」演出精彩的傳統布袋戲劇碼；「橫山書法藝術館」另策畫「書寫風景—橫山書法藝術館戶外燈光藝術展」，每天傍晚5點半至晚間10點，點亮戶外裝置，歡迎民眾攜家帶眷在新春佳節感受藝術氛圍。

    桃園市兒美館現正展出「新說小百科」特展，集合8組藝術家、團隊，以藝術的各種多變形式，重新與兒童經典讀物《漢聲小百科》對話，三樓兒童藝術圖書空間規劃「山裡坐坐：山主題小書展」，精選38本山林主題繪本，邀請大家從閱讀中吸取滿滿的新鮮空氣與芬多精。

    兒美館農曆初三至初五，每天下午2點及3點半，邀請由已故李天祿老師所創辦「亦宛然掌中劇團」演出「判官審石頭」、「大破無底洞」傳說故事，以生動的掌中戲技藝，結合親子觀眾現場互動，陪伴大家迎接歡樂的過年節慶。

    「橫山書法藝術館」目前在室內展出「翰墨無邊—國際書法名家邀請展」，集結世界各國9地的書法名家，共計59組件書法作品，於傍晚5點半起，戶外燈光藝術展「書寫風景」正式點亮，營造橫山書法藝術館夜間專屬的「書寫風景」。

    該展覽邀4組藝術家、團隊參與，包含藝術家何景窗和劉名哲，並結合藝術製作團隊步里赫森與太極影音，將筆墨、篆刻等書藝元素，轉化成藝術燈光裝置與大型戶外投影兩大展區「經典書法：曲水流觴」與「現代書藝：詩詞小語」，同時投影展區「經典書法：曲水流觴」也將於農曆初三點燈，相關展覽詳情可至桃園市立美術館官網查詢。

    橫山書法藝術館戶外燈光藝術展「書寫風景」。（桃園市立美術館提供）

    橫山書法藝術館戶外燈光藝術展「書寫風景」。（桃園市立美術館提供）

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