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    金門紅十字會首位女會長上任 許玉昭：期許兩岸平平安安

    金門紅十字會卸任會長洪國正（左）將印信交給新任會長許玉昭（右），中華民國紅十字會副會長曹爾忠（中）到場監交。（記者吳正庭攝）

    金門紅十字會卸任會長洪國正（左）將印信交給新任會長許玉昭（右），中華民國紅十字會副會長曹爾忠（中）到場監交。（記者吳正庭攝）

    2025/01/17 23:26

    〔記者吳正庭／金門報導〕中華民國紅十字會金門紅十字會今天舉行第7屆會長暨理、監事就職典禮，新任會長許玉昭表示，衷心希望國家風調雨順、國泰民安，兩岸都能平平安安。

    中華民國紅十字會副會長曹爾忠與秘書長高寗柏跨海至金門監交，金門縣副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允及鄉鎮長等地方人士，均出席見證。

    曹爾忠說，金門紅十字會在總會中具有很重要的地位，1990年兩岸透過紅十字會簽訂的「金門協議」，是兩岸分治50年後，第1個授權給民間組織進行司法互助的協議，不僅大大提高金門知名度，也讓許多家庭能團圓，能在紅會服務，是在積功德，期待所有「紅會人」共同為兩岸人民做更好的服務。

    李文良說，紅十字會在兩岸人道關懷中扮演重要的角色，像是去年發生的「0214（中國快艇越界金門海域翻覆案）」事件及後續事宜，因為有紅十字會的參與能夠更圓滿。

    對於前會長洪國正、王水彰提出金門紅十字會希望「有個家」，剛卸任的金門縣前文化局長呂坤和說，文化局修繕過許多老房子，應該是個不錯的選擇，提供紅會參考。

    新任會長許玉昭，是金門紅十字會2000年成立以來首位女會長，是縣議員也是金門縣農會理事長，她說，就像大家常講的，「有苦難的地方就有紅十字會，有紅十字會的地方就有希望」，將秉持感恩的心，繼續為大家服務。

    金門縣副縣長李文良（左）頒發當選證書給金門紅十字會第七屆會長許玉昭（中）。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（左）頒發當選證書給金門紅十字會第七屆會長許玉昭（中）。（記者吳正庭攝）

    副縣長李文良見證下，金門紅十字會第七屆會長許玉昭（左）頒發當選證書給常務監事周子傑。（記者吳正庭攝）

    副縣長李文良見證下，金門紅十字會第七屆會長許玉昭（左）頒發當選證書給常務監事周子傑。（記者吳正庭攝）

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