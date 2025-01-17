新北「跳蛙公車APP」升級 1/20開放購買2月車票

新北市交通局與新北市公車公會合作開發「跳蛙公車APP」升級版，新版APP已啟用；圖為使用說明。（新北交通局提供）

2025/01/17 23:29

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市2018年推出「跳蛙公車APP」，主打「自己的公車自己創」，由民眾連署規劃公車路線，開闢類交通專車，截至目前累計64條路線、會員5萬306人。交通局運輸管理科科長林詩欽今表示，APP全新改版升級，預購、募集更流暢，不再預先劃位，改成自由入座，平台現已啟用；下週一（20日）上午9點開放購買2月份車票；舊版平台將至1月31日晚間11點59分止。

記者以自身手機實測，iOS系統下載的APP名稱為「跳蛙公車2.0」，由於久未使用忘記密碼，嘗試重新註冊，平台跳出通知提醒已註冊過，改按忘記密碼，重新發送至原有註冊的信箱，收取確認信後，依照連結指示順利登入，還能設定以生物辨識方式登入。

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林詩欽指出，新會員於安裝升級版跳蛙公車平台註冊後即可啟用；舊會員則可於新版網站使用原有帳號及密碼登入。如原有信箱已無法收信，需以新會員方式重新註冊、啟用，相關疑問可致電「02-29766916」客服中心。

另外，農曆春節即將到來，交通局會同消保官、瑞芳區公所和警分局聯合稽查九份地區民營停車場，主任秘書朱建全說，此次勘查未發現有違規情事，持續加強稽查，如有違規立即取締告發；民眾若發現業者未清楚標示費率或收費不實，也可撥打市政服務專線「1999」反映。

新北市交通局與新北市公車公會合作開發「跳蛙公車APP」升級版，新版APP已啟用；圖為使用說明。（新北交通局提供）

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