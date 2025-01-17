為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    10多年的堅持！桃市「廣香自助餐」助弱勢童溫飽 教育局頒感謝狀

    桃市教育局長劉仲成（右一）頒贈感謝狀給店家老闆張金水（右二）。 （記者黃政嘉攝）

    桃市教育局長劉仲成（右一）頒贈感謝狀給店家老闆張金水（右二）。 （記者黃政嘉攝）

    2025/01/17 23:04

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕今年寒假起，桃園市寒暑假愛心午餐補助費，包含高、國中、國小，每生每天從60元調為65元，新屋區民族路的廣香自助餐店，支持中壢區中平國小弱勢生獲得溫飽已10多年，教育局長劉仲成今天頒贈感謝狀給店家老闆張金水，並呼籲更多社會力量一起守護孩子的溫飽。

    中壢區中平國小多位孩童今天至廣香自助餐店用餐，5年級的戴小妹妹盤子裝滿大白菜、雞肉、排骨，她邊吃邊分享，店家叔叔跟阿嬤夾很多菜，很好吃，謝謝她們；劉仲成同桌勉勵孩童多閱讀、多運動，並叮嚀春節期間出外遊玩須注意安全，隨時和家人聯繫報備。

    張金水表示，這些餐券多半由孩童家長來店裡換取，能和學校合作照顧弱勢孩童的溫飽，讓他非常快樂，昔日有曾拿餐券來店裡吃飯的孩子，過幾年後再來店裡吃飯，還記得店裡的阿嬤，說她怎麼還在打飯算錢，讓人好笑又窩心；店家80歲阿嬤說，孩子來店裡，看到他們開心笑容，一切都值得。

    劉仲成表示，今年寒假自1月21日起至2月10日止，寒假期間，各地學校依其地區特性安排不同的合作形式，包含中平國小等33校與鄰近愛心商家如小吃店、快炒店、便當店合作，學童持餐券即可到合作商家兌換午餐；另有135校與便利商店合作，方便學童就近領取午餐；部分偏遠學校共計52校，提供米、麵條、罐頭等物資，讓學童帶回家中烹煮，確保他們也能在家中享受溫暖的餐點。

    新屋區民族路的廣香自助餐店80歲阿嬤（左）為孩童切排骨。（記者黃政嘉攝）

    新屋區民族路的廣香自助餐店80歲阿嬤（左）為孩童切排骨。（記者黃政嘉攝）

    中壢區中平國小孩童今至新屋區廣香自助餐店用餐，教育局長劉仲成（圓桌右上）同桌勉勵孩童。 （記者黃政嘉攝）

    中壢區中平國小孩童今至新屋區廣香自助餐店用餐，教育局長劉仲成（圓桌右上）同桌勉勵孩童。 （記者黃政嘉攝）

    廣香自助餐店家，為弱勢童預先準備年菜。（記者黃政嘉攝）

    廣香自助餐店家，為弱勢童預先準備年菜。（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播