10多年的堅持！桃市「廣香自助餐」助弱勢童溫飽 教育局頒感謝狀

桃市教育局長劉仲成（右一）頒贈感謝狀給店家老闆張金水（右二）。 （記者黃政嘉攝）

2025/01/17 23:04

〔記者黃政嘉／桃園報導〕今年寒假起，桃園市寒暑假愛心午餐補助費，包含高、國中、國小，每生每天從60元調為65元，新屋區民族路的廣香自助餐店，支持中壢區中平國小弱勢生獲得溫飽已10多年，教育局長劉仲成今天頒贈感謝狀給店家老闆張金水，並呼籲更多社會力量一起守護孩子的溫飽。

中壢區中平國小多位孩童今天至廣香自助餐店用餐，5年級的戴小妹妹盤子裝滿大白菜、雞肉、排骨，她邊吃邊分享，店家叔叔跟阿嬤夾很多菜，很好吃，謝謝她們；劉仲成同桌勉勵孩童多閱讀、多運動，並叮嚀春節期間出外遊玩須注意安全，隨時和家人聯繫報備。

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張金水表示，這些餐券多半由孩童家長來店裡換取，能和學校合作照顧弱勢孩童的溫飽，讓他非常快樂，昔日有曾拿餐券來店裡吃飯的孩子，過幾年後再來店裡吃飯，還記得店裡的阿嬤，說她怎麼還在打飯算錢，讓人好笑又窩心；店家80歲阿嬤說，孩子來店裡，看到他們開心笑容，一切都值得。

劉仲成表示，今年寒假自1月21日起至2月10日止，寒假期間，各地學校依其地區特性安排不同的合作形式，包含中平國小等33校與鄰近愛心商家如小吃店、快炒店、便當店合作，學童持餐券即可到合作商家兌換午餐；另有135校與便利商店合作，方便學童就近領取午餐；部分偏遠學校共計52校，提供米、麵條、罐頭等物資，讓學童帶回家中烹煮，確保他們也能在家中享受溫暖的餐點。

新屋區民族路的廣香自助餐店80歲阿嬤（左）為孩童切排骨。（記者黃政嘉攝）

中壢區中平國小孩童今至新屋區廣香自助餐店用餐，教育局長劉仲成（圓桌右上）同桌勉勵孩童。 （記者黃政嘉攝）

廣香自助餐店家，為弱勢童預先準備年菜。（記者黃政嘉攝）

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