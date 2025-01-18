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    北漂青年想「借錢包紅包」！網勸「別打腫臉充胖子」

    近日有網友在dcard以「需要借錢過年的人多嗎？」為題發文，引發網友討論。示意圖。（資料照）

    近日有網友在dcard以「需要借錢過年的人多嗎？」為題發文，引發網友討論。示意圖。（資料照）

    2025/01/18 00:27

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年將至，9天長假對多數人是團聚時光，但對部分上班族卻是不小開銷。網友在Dcard發文說，自己今年剛換到台北工作，薪水不高，每月開銷勉強打平，又因為年終獎金不足，發現包紅包和買年貨的支出讓他「根本入不敷出」，無奈之下，考慮信貸或保單質押借錢「包紅包」過年。許多網友勸「別打腫臉充胖子」，有的說「過年去兼差，不但不用包紅包，還賺雙倍薪水」。

    根據貼文，原Po提到，因不想向親友開口借錢，他查詢後認為信貸或保單質押的方式相對安全且撥款快速，適合解燃眉之急。然而，他的貼文引發不少網友熱議，有網友直言，「借錢包紅包是什麼做法？」也有人建議「有困難就跟爸媽說，別打腫臉充胖子」。

    不少網友對原Po的做法提出勸告，「自己都活不了，還包紅包？乾脆過年不要回家」、「借錢，然後再把錢拿去送人？」、「紅包討吉利而已，包多少心意到就好，別讓自己過得這麼辛苦」、「我父母不缺錢，紅包根本不重要，陪伴比包紅包更有意義」。

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