平鎮衛生所前定點收運垃圾惹民怨 環管處回應了

平鎮中隊在平鎮衛生所前停車場借用8個車格停放垃圾車，短期定點垃圾收運。（桃園市議員黃敬平服務處提供）

2025/01/17 22:08

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府環境管理處平鎮中隊今天起到28日，以及2月2日到6日，在平鎮衛生所前停車場借用8停車格停放垃圾車，春節期間短期定點收運垃圾。市議員黃敬平批評，環管處以重大政策為由，讓交通局誤認環管處已取得民意支持，且倒垃圾、洽公民眾與車輛未分流，徒增民怨。環管處長張書豪回應，因民眾反映定點清運需求，會勘取得各單位共識才施行，可視狀況調整清運期程。

平鎮區中隊清潔隊去年遷到陸光路，環管處今年借用平鎮衛生所前停車場8停車位，放置大型垃圾子母車，2月2日早上7點到下午5點，其他日期是早上9點到11點、下午2點到4點供民眾清運，平鎮衛生所正前方由交通局納管的停車格共41格。

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張書豪澄清，決定於平鎮衛生所定點清運，是接到民眾反映需求，1月9日與平鎮區公所、平鎮區衛生所、平鎮戶政事務所、體育局、交通局會勘取得共識，絕無以重大政策為由誤導局處。至於垃圾車出入安全，因垃圾倒滿才須進出，也經交通局同意，會再請平鎮中隊注意安全問題，後續若無明顯清運需求或衛生所民眾反映不適，環管處也會適時調整。5名清潔隊員會於現場為民服務，加強宣導落實垃圾分類、維護環境衛生及作業安全，每天結束後立即清理及除臭消毒，春節前後期間加強為民服務之外，也將對民眾影響降到最低。

今天到衛生所前停車的中壢區市民陳先生說，定點清運期間，如果來這停車沒有空車位，就會覺得擾人。新富里長梁瑞其則說，平鎮中隊舊隊部現在不能丟垃圾，周邊居民希望附近還能有定點清運，如果不在衛生所，還能在哪？眾多車格用8個車格來收垃圾，影響應該還好。

黃敬平說，他贊同市府便民開放一個定點讓民眾春節大掃除整理居家環境，不過，平鎮中隊清潔隊應該利用原本就有的地方，例如在環南路、中豐路口的舊第一製藥廠區空地停放垃圾車，較無爭議。

桃市環管處澄清，平鎮衛生所定點清運是接到地方民眾反映需求，1月9日與市府各單位會勘取得共識。（記者黃政嘉攝）

平鎮衛生所前停車場春節臨時定點垃圾收運時間。（記者黃政嘉攝）

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