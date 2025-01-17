四接環評將送大會審議 守護外木山行動小組 : 小組不會撤退

守護外木山行動小組召集人王醒之認為今天四接環評初審會議結果十分荒謬。（記者盧賢秀攝）

2025/01/17 21:13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕環境部今天召開協和四接專六審會議，在「補正後再審」及「建議通過及建議不開發兩案並陳送大會」2選項進行投票，最後以9票比1票，作成「兩案並陳送大會」的決議，守護外木山行動小組認為，顯見四接爭議性高，委員將燙手山芋丟到大會，仍有討論的空間。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，行動小組人員選擇挑戰閉門會議不離開，是一種不合作主義，在諸多評估尚未具體進行前，基隆港市的生死就要在這種會議中被決定，至少民眾有權利親眼看著如何被決定的。

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王醒之並指出，會議最後9比1的投票結果，十足反映協和四接案的爭議性真的非常高，一反過去環評委員強行通過時習慣用「建議通過」來作為會議結論，今天的結論並沒有「通過」，委員將燙手山芋丟到大會，顯見仍有討論的空間。

守護外木山行動小組呼籲環境部，應做好最高環境行政主管機關的角色，並要求開發單位針對重新進行範疇界定、基隆港安全、國防與城市安全、基隆市政府開發許可、替代方案評估以及生態專家會議應在環評大會前擇期召開，有完整回應，並請民眾持續關心協和四接填海造地案，小組不會撤退。

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