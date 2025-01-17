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    週六稍回溫清晨仍冷 西半部日夜溫差大

    週六大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，但清晨仍偏冷，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨。（資料照）

    週六大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，但清晨仍偏冷，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨。（資料照）

    2025/01/17 22:53

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明（18）日大陸冷氣團減弱，氣溫回升，清晨仍受輻射冷卻影響偏冷，西半部日夜溫差大。中南部地區夜晚清晨易有低雲或局部霧影響能見度，行車注意安全。

    氣象署預報，週六基隆北海岸及東半部地區局部有短暫降雨；西半部山區也會受到中高層水氣影響，出現局部降雨；其他地區則以多雲為主，局部降雨範圍有限。恆春半島及澎湖、綠島、蘭嶼則要留意易有8到9級強陣風。

    氣溫方面，週六各地低溫約12到15度，其中新竹到雲林、新北及金門等空曠地區可能降到10度甚到更低，夜晚與清晨要注意保暖。白天高溫方面，宜蘭及花蓮約18到19度，西半部及東南部約20到22度，澎湖14到17度，金門10到18度，馬祖9到14度，日夜溫差較大，中南部感受更為明顯。

    根據天氣風險公司的資訊，週五晚間到週六清晨，台南以北到宜蘭的空曠地區低溫可能降到7到9度，花東縱谷內雲量少的地方低溫接近10度，都市區低溫預估在12到14度之間；白天溫度逐漸回升，但週六下午開始雲量增加，週六晚間到週日可能有微弱鋒面快速掠過，北部、東部及中南部山區將出現局部降雨。

    紫外線方面，週六全台各縣市皆為「中量級」。

    空氣品質部分，週六西半部因擴散條件差，污染物易累積。宜花空品區為「良好」，北部、竹苗、中部及金門、澎湖為「普通」，雲嘉南、高屏及馬祖為「橘色提醒」，中南部清晨到夜晚易有低雲或霧影響能見度，請注意行車安全。

    週六全台白天高溫約20到22度，中南部局部地區可達24到25度，北部及東半部則約18到20度。（擷取自中央氣象署網站）

    週六全台白天高溫約20到22度，中南部局部地區可達24到25度，北部及東半部則約18到20度。（擷取自中央氣象署網站）

    週六紫外線方面，全台各縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週六紫外線方面，全台各縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週六雲嘉南、高屏及馬祖為「橘色提醒」，西半部污染物易累積，戶外活動需留意。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    週六雲嘉南、高屏及馬祖為「橘色提醒」，西半部污染物易累積，戶外活動需留意。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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