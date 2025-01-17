彰化市南郭國小活動中心拆除重建 地下停車場可停108部汽機車

彰化市南郭國小原有的活動中心老舊，將拆除重建。（資料照）

2025/01/17 20:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市區2年後將新增一處公有停車場！彰化市南郭國小位於縣府第2辦公室旁、緊鄰彰基醫院總院小，將拆除舊活動中心，重建以碧綠山水為立面的活動中心，還將開闢地下停車場，提供82格停車位，以及26格機車停車格，預計2026年底完工。

校長王春堎表示，南郭全校學生約有2800多人，也是全縣公立國中小的最大校，因為舊有活動中心已經老舊，不符合耐震係數，只能拆除重建，同時也增加停車車，未來將由縣府委外管理，而原本排定在活動中心的課程，將會尋找合適地點來上課。

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縣長王惠美表示，南郭國小活動中心拆除重蓋並興建地下停車場工程，拆除重建部分經費為1.3億多元，而地下停車場工程部分，由中央與地方共同負鞍將近1.6億元，總計拆除到興建完成需要將近3億元，讓學生有更好的活動空間，也為鄰近行政機關與醫院提供更多的停車空間。

教育處表示，南郭新建的活動中心，主建築採灰白色基調，但外觀以碧綠山水作為立面景觀，興建完成將成為八卦山下最亮眼的校園風光。

縣議員莊陞漢表示，讓南郭國小學生有更好的教育環境，未來議員也會全力支持教育，持續監督。

彰化市南郭國小是全縣學生數最多的國中小，活動中心拆除重建並興建地下停車場，立面採碧綠山水設計。（彰化縣政府提供）

彰化市南郭國小是全縣學生數最多的國中小，活動中心拆除重建並興建地下停車場，立面採碧綠山水設計。（彰化縣政府提供）

彰化市南郭國小是全縣學生數最多的國中小，活動中心拆除重建並興建地下停車場，立面採碧綠山水設計。（彰化縣政府提供）

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