「四接環評初審仍有專業審查」 彭啓明：願當環境的小弟服務眾人

環境部長彭啓明（中）重申，自己不是經濟部小弟，而是環境的小弟；四接環評仍需按照專業審查意見決定。（記者吳柏軒攝）

2025/01/17 20:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕爭議6年的基隆協和電廠四接環評，今（17日）在環境部專家小組初審會議首次未經閉門會議，採投票表決，最後將「同意」與「不開發」兩案併陳送大會。環境部長彭啓明說，這是特殊現象，因列席民眾不願離開，但環委投票前接表態初審內容有提供足夠判斷，因此「可說這仍是專業審查」。

彭啓明重申，外界再傳自己是經濟部的小弟，其實是環保團體說的，不是經濟部說的，但自己很樂意當「環境的小弟」，只是環評有議事規則，需要維持公平公正的審查，儘管眾人意見不同，但仍會捍衛每個人的發言，也呼籲尊重別人的意見，今日專家初審，10名委員，共票數為9票要「同意跟不同意開發」兩案併呈大會，1票補件再審，最後多數決送入大會。

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環境部主任祕書蔡孟裕說，今天雖最後沒有閉門會議，但開會前環評委員都有經過書面審查，要求開發單位台電公司書面回覆，初審會議舉行則是讓環委若有不清楚的地方可以提問，或是針對離譜的實問虛答等進行追問，今日四接初審，已算實質審查。

但參與會議的居民、民代跟環團不滿會議結論，在環境部大門舉牌抗議「環境部劊子手、環評全棄守」。基隆市議員陳冠羽痛批，四接審查將被輾過，逼大家沒有選擇，感慨難過市民要繼續吸100年空污，呼籲謝國樑市長接下來認真面對。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政則說，四接環評跨足國防、航運、生態等問題，質疑環評無法評估；台灣到處蓋天然氣接收站，環境部卻沒有進行政策環評，將來台灣蓋到最後只會剩下接收站，不會有別的東西。

至於四接環評後續，蔡孟裕解釋，台電須在4月30日前送交補件資料，後續在安排環評大會議程，過去環評大會則會做出三種結論，一是通過，二是退回小組會議，三是認定不予開發，而大會仍有民眾表達意見的程序，但希望最後提供環評委員的閉門會議時間，讓其專業判斷並下結論。

四接環評兩案併陳送入大會，抗議民眾跟環團認為環境部棄守環評，是環境的劊子手。（記者吳柏軒攝）

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