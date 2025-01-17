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    竹縣獲贈14台新型12導程智慧心電圖機 50+縣民可免費篩檢

    新竹縣今天獲贈14台新型12導程智慧心電圖機，縣府配發各鄉鎮市衛生所後，將規劃「50+」縣民可免費做心血管相關的健康篩檢。（記者黃美珠攝）

    新竹縣今天獲贈14台新型12導程智慧心電圖機，縣府配發各鄉鎮市衛生所後，將規劃「50+」縣民可免費做心血管相關的健康篩檢。（記者黃美珠攝）

    2025/01/17 20:27

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今天獲贈14台全新型的12導程智慧心電圖機，將配發給全縣13鄉鎮市衛生所使用，其中竹北市因為人口眾多獲配2台，後續各衛生所規劃，將給年齡「50+」的縣民做免費的心血管相關健檢使用。

    前述智慧心電圖機來自美商宇心生醫（股）公司范良孚、許耀明，以及三軍總醫院院長陳元皓、國防醫學院、廣達電腦（股）公司等，縣長楊文科特別用感謝狀向他們及其所屬公司、機構表達感謝。

    縣府衛生局長殷東成說，前述智慧心電圖機是由美商宇心生醫開發，具備輕便可攜、即時傳輸的特性，結合三軍總醫院、國防醫學院以及廣達電腦共同研發的人工智慧判讀平台，提供技術支援，能精準診斷難以預測的心血管潛在風險，並把篩檢結果提供給醫師判讀，以利安排後續安排必要的醫療處置。

    三總院長陳元皓說，這套新型智慧12導程心電圖機經過幾年資料庫的建立，敏感度和準確度都很高，比傳統心電圖提供更多的檢查項目，透過即時傳輸、AI判讀和醫師的診斷，提供無明顯症狀卻有潛在風險的民眾更及時的預警，目前屏東、小琉球、台東、苗栗都已建置，有助偏鄉遠距醫療的落實。

    新竹縣今天獲贈14台新型12導程智慧心電圖機，縣府配發各鄉鎮市衛生所後，將規劃「50+」縣民可免費做心血管相關的健康篩檢。（記者黃美珠攝）

    新竹縣今天獲贈14台新型12導程智慧心電圖機，縣府配發各鄉鎮市衛生所後，將規劃「50+」縣民可免費做心血管相關的健康篩檢。（記者黃美珠攝）

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