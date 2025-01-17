新竹縣新豐松柏托嬰中心揭牌 可收托40名嬰幼兒

新竹縣新豐鄉公設民營的松柏托嬰中心內部有3間教室，可收托40名嬰幼兒。（記者黃美珠攝）

2025/01/17 20:24

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第8個公共托育據點今天在新豐鄉松柏活動中心2樓，由副縣長陳見賢、鄉長徐煒傑等共同揭牌，這也是新豐鄉內的首間公設民營托嬰中心，因被公園綠地環繞，擁有寬敞明亮的托育空間。

縣府社會處長陳欣怡說，這個公設民營托嬰中心來自中央前瞻計畫補助500萬元，加上縣府自籌款，總計投入約1200萬元開辦，土地則是由新豐鄉公所無償提供使用的。

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未來前瞻計畫還在縣內另規劃有2處公設民營的托嬰中心，分別是計畫今年下半年要營運收托的竹東頭重托嬰中心，跟竹北婦幼館增建工程中規劃的公托家園。

受委託營運新豐松柏托嬰中心的台灣聚焦兒童發展協會理事長潘玉娟說，托嬰的空間原是松柏活動中心的舞蹈教室，經重新設計規劃，增加設備和教具，不管是廁所馬桶及教具等，都符合各階段嬰幼兒使用。

3間教室將依年齡分齡使用，各是：2到7個月、8到17個月以及18到35個月大嬰幼兒，各空間依年齡提供不同的教具，讓他們慢慢學習、快樂成長，總共可收托40名嬰幼兒，提供週一到週五早上7點半到下午5點半的托育服務，最晚可延托到晚上6點半。

新竹縣新豐鄉松柏托嬰中心是公設民營的全縣第8個公托據點，今天揭牌。（記者黃美珠攝）

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