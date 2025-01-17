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    鐵道迷快來！彰化景觀公園大改造 向國寶「扇形車庫」致敬

    彰化景觀公園大變身，向國寶「彰化扇形車庫」致敬，滑梯平台就可見到扇庫經典的煙囪。（記者劉曉欣攝）

    彰化景觀公園大變身，向國寶「彰化扇形車庫」致敬，滑梯平台就可見到扇庫經典的煙囪。（記者劉曉欣攝）

    2025/01/17 20:34

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市的特色公園又增加了一處！彰化市公17年前在國道高架橋下方闢建的景觀公園，原本罐頭遊具全數翻新，以國寶級的彰化扇形車庫為設計語彙，打造全國唯一的扇庫溜滑梯。彰化市長林世賢表示，春節連續假期不必遠遊，帶來特色公園就對了，免錢又免停車費！

    林世賢表示，公園綠地是都市之肺，特色公園更是提升生活品質的指標，這次改造彰化市景觀公園，佔地面積高達4.7公頃，市公所在代表會支持下編列1000萬元經費來改造，搭配彰化市觀光旅遊最大特色的鐵道文化，讓溜滑梯變身另類的扇形車庫。

    林世賢說，以彰化國寶的扇庫來融入特色遊具的設計，不只磨石子滑梯有蒸汽火車頭的圖案，滑梯的步道平台就是扇庫最經典的煙囪造型，還有「多人旋轉盤」都是向扇庫的車庫調車轉盤來致敬，許多小朋友一來玩，馬上就發現這座溜滑梯不一樣，因為到處都有扇庫的鐵道密碼。

    林世賢強調，他上任以來，改造彰化市10多座大、小公園，三民路的兒童公園在變身後，瞬間爆紅，還有許多人從台中帶小孩來玩。陸續改造金馬公園、與縣府共同合作打造延平公園，都受到親子熱烈歡迎，公園都可看到阿公、阿嬤帶孫子來玩，這也是不分年齡共融式公園的營造精神。

    彰化市景觀公園位於國道一號、三號交會處高架路段的橋下空間，在2008年向交通部高速公路局認養而進行開闢，由於面積廣寬，停車便利，也成為許多彰化市民帶小孩玩耍的私房景點，如今隨著遊具全面更新，還加入許多小朋友最愛的火車元素，已吸引不少家庭帶著孩子來玩，紛紛列入春節連假的旅遊清單。

    彰化景觀公園「多人旋轉盤」向扇庫的車庫調車轉盤來致敬，深藏鐵道密碼。 （記者劉曉欣攝）

    彰化景觀公園「多人旋轉盤」向扇庫的車庫調車轉盤來致敬，深藏鐵道密碼。 （記者劉曉欣攝）

    哇！有蒸汽火車頭！小朋友開心玩著彰化景觀公園全新的磨石子滑梯。（記者劉曉欣攝）

    哇！有蒸汽火車頭！小朋友開心玩著彰化景觀公園全新的磨石子滑梯。（記者劉曉欣攝）

    適合較大（5至12歲）孩童遊玩的「滑索設施」也是特色遊戲場的特色之一。 （記者劉曉欣攝）

    適合較大（5至12歲）孩童遊玩的「滑索設施」也是特色遊戲場的特色之一。 （記者劉曉欣攝）

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