竹北市中興里長莊淙澍 : 公所把生態公園水泥化 應立刻停工

新竹縣竹北市中興里長莊淙澍摸著水圳公園南面的透水高壓磚間冒出的小草，佐證原來的鋪面設計和工法相較竹北市公所的改善工法友善環境。（記者黃美珠攝）

2025/01/17 20:43

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市中興里長莊淙澍，今天公開砲轟竹北市公所把全市最大的生態公園~水圳森林公園水泥化，籲請市公所「懸崖勒馬」，不要花2000萬讓這個生態公園變成水泥公園！

所以他要求公所，立刻暫停水圳森林公園北面、位於復興2路路段的「水泥樹穴」工程，找樹木專家跟樹醫生重新就公園環境研擬生態工法的改善措施，還水圳森林公園原來生機盎然的樣貌。

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莊淙澍抨擊公所去年11月啟動的水圳公園北面步道改善工程，號稱綠覆率沒減少太多，但跟原先的鋪面工法比較，兩者環境友善程度相差十萬八千里。

他說，原來公園內的樹穴雖然較小，但周邊透水高壓磚下全是厚實的土壤，每棵樹木的水源充足，高壓磚之間就連小草也能冒頭，底下螞蟻等昆蟲生態豐富。

現在高壓磚被水泥取代了，樹穴被水泥封印嚴重影響樹木生長，生態池還有部分被填平，這些開工前公所完全都沒有跟里長、市民們充分溝通和說明。

他直言，水圳森林公園內的水池實際是潭死水，除了池裡的魚、鳥排泄物，市民餵養所留的飼料等，都是造成池水優養化的根源。公所真想要改善，其實可以串連100公尺外、風車公園的十五朗圳水入水圳公園池去，做整體流水規劃或大型過濾池還比較有用。

莊淙澍要求公所立刻停工，讓嘉豐11路1段到嘉豐南路1段的復興2路公園綠地能繼續保有呼吸的權利。後續對水圳公園東西南另外3面環境改造，更應先辦理里民說明會，請樹木專家與樹醫生與會共商，且在公所官網公告相關計畫，促進公眾參與，減少民眾疑慮。

新竹縣竹北市中興里長莊淙澍拿起破損的透水高壓磚展示下方就是厚實的土壤。（記者黃美珠攝）

破損的透水高壓磚展示下方就是厚實的土壤。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市中興里長莊淙澍質疑，公所如圖改善水圳森林公園的北面人行步道，就是讓樹木遭到水泥給封印。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市中興里長莊淙澍抨擊市公所把圖右的透水高壓磚全移除，要改成如圖遠方的水泥加封，讓水圳森林公園水泥化。（記者黃美珠攝）

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