竹北市公所：水圳森林公園改造 旨在消除整個公園安全隱患

新竹縣竹北市公所去年底開始施工改善水圳公園北面的人行步道，但遭當地里長質疑用水泥取代生態工法，讓生態公園走向水泥化，公所則喊冤「里長大人誤會了」。（記者黃美珠攝）

2025/01/17 20:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕竹北市公所施工改造水圳森林公園北面步道，被當地中興里長莊淙澍砲轟讓生態公園水泥化，公所公用事業課表示，改善工程旨在消除整個公園環境上通行、公共衛生、治安等多面向的安全隱患，維持原來的綠覆率，還透過色彩規劃平添視覺上的舒適感。

公所公用事業課表示，這個工程並非做公園內部設計或重新規劃，旨在消除安全隱患，施工內容包括移除擋路電箱、改善既有鋪面不平整、積水等問題，很多也是應里長莊淙澍的公文所請。

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臨側的人行道地坪把既有花台拆除，擴大樹穴面積並儘可能改成帶狀樹穴，目的在使樹穴微低於四周地坪，以利雨水導流入樹穴、公園之內以涵養水份，同時避免高起花台成為另類髒亂點。

而移植公園內因大樹遮蔽導致生長不良、阻礙人行動線的灌木叢，是為了降低病媒蚊、蠅、蟲等的棲息或是孳生，且也將更有利人行。

對於中興里長莊淙澍主張原來的透氣高壓磚較有利生態的說法，公所表示現況的水泥磚軟鋪工法，底土夯實率須達90%，實已無透水透氣性可言，在雨水長期冲蝕、滲漏、以及行人踩踏下，上層泥土逐漸流失反致鋪面不整，常致行人踢到跌倒。

公用事業課強調，他們雖移植樹木和調整低矮灌木，但公園內的喬木並未移除，還請專業樹藝師評估移植到既有公園更適合的位置優化整體，以確保樹木健康成長，發揮遮蔭和綠美化功能。

至於「金露花」等低矮灌木則因其枝條帶刺，曾讓孩童跟寵物受傷，還易孳生小黑蚊等需常修剪又成通行障礙，所以優先考慮行人、輪椅與嬰兒車族通行便利下做滾動式修正。

對於公園設計的優化重點，公所強調綠覆率不變，卻減少多餘人工設施，並改用低彩度、高明度的設計融入自然環境。

拓寬步道、打造無障礙環境的用意在解決過去母嬰推車不友善以及市民慢跑受傷等問題，同時加強夜間照明，消除狹窄或阻隔的動線設計，以提升安全與便利性。

至於減少部分灌木叢除了視覺效果和有助空氣流通，也能避免形成治安死角、孳生蚊蟲，又降低管養負擔。

公園內的生態池他們維持既有面積95%，僅針對末端彎曲且優氧化極嚴重的小範圍填平或做土壤改良，這是為了提升整體環境衛生。

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