科技助攻！台中北屯圖書館重新啟用 打造「書的便利店」

北屯圖書館新增手機借書功能。（文化局提供）

2025/01/17 19:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕有30年歷史的台中市北屯圖書館，市府耗資近1250萬元經費升級設備，從建築物耐震補強、RFID智慧系統導入到手機APP自助借書服務，打造出全齡友善的智慧閱讀環境，讓圖書館就像是書的便利店。

台中市副秘書長張大春指出，北屯圖書館正式重新開放，升級為更符合全齡化需求的閱讀空間，親子、樂齡或青年族群都能找到適合的閱讀資源，同時，圖書館提升借閱設施，新增手機借書、RFID智慧系統等便捷的借閱方式。

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文化局長陳佳君表示，為提升市民的借書便利性，台中市已全面推動圖書館借閱服務的數位化，只需下載「台中市立圖書館」或「台中通」APP，即可輕鬆借書，免去傳統借還書的繁瑣步驟，而且透過RFID技術，讀者可自助完成借還書手續。

北屯圖書館改造，進行耐震補強、完善無障礙設施，以及重新規劃館舍空間動線，採分齡分眾設計，有兒童閱覽區、青少年閱覽區、期刊報紙區及樂齡區等，以「生命教育」為館藏主題。

北屯圖書館換裝啟用。（文化局提供）

北屯圖書館新增手機借書功能。（文化局提供）

北屯圖書館換裝啟用。（文化局提供）

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