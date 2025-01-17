為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    科技助攻！台中北屯圖書館重新啟用 打造「書的便利店」

    北屯圖書館新增手機借書功能。（文化局提供）

    北屯圖書館新增手機借書功能。（文化局提供）

    2025/01/17 19:51

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕有30年歷史的台中市北屯圖書館，市府耗資近1250萬元經費升級設備，從建築物耐震補強、RFID智慧系統導入到手機APP自助借書服務，打造出全齡友善的智慧閱讀環境，讓圖書館就像是書的便利店。

    台中市副秘書長張大春指出，北屯圖書館正式重新開放，升級為更符合全齡化需求的閱讀空間，親子、樂齡或青年族群都能找到適合的閱讀資源，同時，圖書館提升借閱設施，新增手機借書、RFID智慧系統等便捷的借閱方式。

    文化局長陳佳君表示，為提升市民的借書便利性，台中市已全面推動圖書館借閱服務的數位化，只需下載「台中市立圖書館」或「台中通」APP，即可輕鬆借書，免去傳統借還書的繁瑣步驟，而且透過RFID技術，讀者可自助完成借還書手續。

    北屯圖書館改造，進行耐震補強、完善無障礙設施，以及重新規劃館舍空間動線，採分齡分眾設計，有兒童閱覽區、青少年閱覽區、期刊報紙區及樂齡區等，以「生命教育」為館藏主題。

    北屯圖書館換裝啟用。（文化局提供）

    北屯圖書館換裝啟用。（文化局提供）

    北屯圖書館新增手機借書功能。（文化局提供）

    北屯圖書館新增手機借書功能。（文化局提供）

    北屯圖書館換裝啟用。（文化局提供）

    北屯圖書館換裝啟用。（文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播