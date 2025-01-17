雲林縣虎尾燈會啟燈 金蛇帶領暢遊燈海

2025虎尾燈會今晚正式啟燈。（記者李文德攝）

2025/01/17 20:10

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣「2025虎尾燈會」今（17日）晚舉辦啟燈典禮，公所表示，今年燈會共20組作品分布於大崙腳公園及虎尾福安宮兩燈區，展燈時間為即日起至2月12日，晚間6點至10點，歡迎民眾體驗絢爛的視覺盛宴。

雲林縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘、鎮代會主席陳明聖、縣府文觀處長陳璧君、縣議員黃美瑤、陳乙辰、張維心等人參與啟燈儀式。

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林嘉弘指出，今年燈會主燈區設置於涌翠閣、百年水塔及大崙腳公園共16件作品，主燈「金蛇耀歲」寓意「點亮新春歲，虎尾躍新章」，象徵滿滿的祝福與嶄新的開始，此外本次燈會更是有多項互動小巧思，如主燈區中有「童趣充氣樂園」有猛獸、昆蟲、飛行、動物區，處處都是驚喜。

林嘉弘表示，副燈區位於福安宮，共有兩大主題4件燈組，其中在廟前入口一整排的「流芳燈廊」令人看了如癡如醉。

公所表示，燈會舉辦期間將於晚上6至10點展燈，大年初一（29日）至初五（2月2日）在主燈區百年水塔紅磚道廣場將有街頭藝人表演，5天活動更可打卡領取「限量可愛老虎吊飾」，另2月12日元宵節也有晚會及餐車市集，歡迎全國鄉親前來同樂。

張麗善表示，1月24日北港燈會開始，2月3日全燈區啟燈，點亮雲林，讓回鄉過年的鄉親感受雲林更美麗，在地鄉親可以就近看到美麗喜慶燈會。

2025虎尾燈會今晚正式啟燈。（記者李文德攝）

2025虎尾燈會今晚正式啟燈。（記者李文德攝）

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