為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲林縣虎尾燈會啟燈 金蛇帶領暢遊燈海

    2025虎尾燈會今晚正式啟燈。（記者李文德攝）

    2025虎尾燈會今晚正式啟燈。（記者李文德攝）

    2025/01/17 20:10

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣「2025虎尾燈會」今（17日）晚舉辦啟燈典禮，公所表示，今年燈會共20組作品分布於大崙腳公園及虎尾福安宮兩燈區，展燈時間為即日起至2月12日，晚間6點至10點，歡迎民眾體驗絢爛的視覺盛宴。

    雲林縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘、鎮代會主席陳明聖、縣府文觀處長陳璧君、縣議員黃美瑤、陳乙辰、張維心等人參與啟燈儀式。

    林嘉弘指出，今年燈會主燈區設置於涌翠閣、百年水塔及大崙腳公園共16件作品，主燈「金蛇耀歲」寓意「點亮新春歲，虎尾躍新章」，象徵滿滿的祝福與嶄新的開始，此外本次燈會更是有多項互動小巧思，如主燈區中有「童趣充氣樂園」有猛獸、昆蟲、飛行、動物區，處處都是驚喜。

    林嘉弘表示，副燈區位於福安宮，共有兩大主題4件燈組，其中在廟前入口一整排的「流芳燈廊」令人看了如癡如醉。

    公所表示，燈會舉辦期間將於晚上6至10點展燈，大年初一（29日）至初五（2月2日）在主燈區百年水塔紅磚道廣場將有街頭藝人表演，5天活動更可打卡領取「限量可愛老虎吊飾」，另2月12日元宵節也有晚會及餐車市集，歡迎全國鄉親前來同樂。

    張麗善表示，1月24日北港燈會開始，2月3日全燈區啟燈，點亮雲林，讓回鄉過年的鄉親感受雲林更美麗，在地鄉親可以就近看到美麗喜慶燈會。

    2025虎尾燈會今晚正式啟燈。（記者李文德攝）

    2025虎尾燈會今晚正式啟燈。（記者李文德攝）

    2025虎尾燈會今晚正式啟燈。（記者李文德攝）

    2025虎尾燈會今晚正式啟燈。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播